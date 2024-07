Film ‚House of the Dragon‘-Star Fabien Frankel: Er ist mehrmals in seiner Rüstung eingeschlafen

Fabien Frankel - House of the Dragon s2 premiere - June 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2024, 14:30 Uhr

Der Darsteller verriet, wie er sich in seine Rolle hineingefunden hat.

Er feierte erst 2019 sein Schauspiel-Debüt, doch Fabien Frankel hat sich innerhalb kürzester Zeit weltweit einen Namen gemacht. Seit 2022 verkörpert der 30-Jährige die Rolle des Ritters Ser Criston Cole im gefeierten ‚Game of Thrones‘-Prequel ‚House of the Dragon‘.

Und auch in der aktuell zweiten Staffel (zu sehen auf Sky und über WOW) der HBO-Serie, die am Sonntag (4. August) ihr Serienfinale feiert, brilliert der Darsteller an der Seite von Serienstars wie Matt Smith mit einer packenden Performance. In einem Interview mit ‚Bang‘ erklärte der britisch-französische TV-Star, wie er sich in seine Rolle hineingefunden hat: “Bevor ich Ser Criston Cole gespielt habe, war ich mir unsicher, ob ich ihn als Person wirklich lieben kann. Aber ich musste ihn zumindest verstehen lernen. Das habe ich geschafft, weil die Drehbücher einfach so perfekt und packend geschrieben sind!” Die Arbeit am Set war für den 30-Jährigen dennoch alles andere als einfach, wie er lachend zugab: “Ich bin mehrmals in meiner Rüstung eingeschlafen. Manchmal war einfach keine Zeit, für einen kurzen Mittagsschlaf mein Kostüm auszuziehen. Anfangs war es unbequem und ich konnte die ersten sechs Wochen nicht einmal in der Rüstung sitzen, aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt und konnte sogar ohne Probleme schlafen.” Mit Blick auf die zweite Staffel der Hit-Serie wurde Fabien im ‚Bang‘-Interview schließlich emotional. Der Schauspieler offenbarte voller Stolz: “Es ist eine echte Seltenheit, so einen Job als Schauspieler zu ergattern. Viele arbeiten ihr Leben lang und bekommen nie die Chance, in einer legendären Serie mitzuspielen. Ich weiß es deshalb umso mehr zu schätzen.”