Stars Hugh Grant: Er gibt die Namen seiner Kinder bekannt

Hugh Grant - AFI FEST 2024 Presented By Canva Red Carpet Premiere Of Heretic - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2024, 10:00 Uhr

Hugh Grant hat die Namen seiner beiden jüngsten Kinder verkündet.

Der ,Notting Hill’-Star hat fünf Kinder, drei mit seiner Frau Anna Eberstein und zwei mit seiner ehemaligen Partnerin Tinglan Hong, wobei er jetzt die Namen seiner beiden jüngsten Töchter bekannt gegeben hat.

Die Kinder des ,Wonka‘-Stars mit Tinglan sind Tabitha (13), Felix (11) und Grant zieht auch John (11) mit Anna groß. Als Hugh in dieser Woche bei ,Jimmy Kimmel Live!’ auftrat, verriet der Darsteller, dass er ein bisschen „in Panik“ geriet, als er versuchte, seinen Kindern Namen zu geben: „Ich habe eine Tochter, die ich … Ich war ein bisschen in Panik mit meiner Frau an dem Tag, als wir ihr einen Namen gaben, und wir dachten, es wäre schön für sie, wenn sie später in Bars sagen könnte, dass ihr zweiter Vorname Danger sei. Also heißt sie Lulu Danger Grant.“ Der ,Tatsächlich… Liebe’-Schauspieler sprach auch darüber, dass er zwar kein Halloween-Fan sei, seine beiden kleinen Töchter aber von der amerikanischen Tradition besessen seien. Hugh fügte hinzu: „Meine Kinder lieben es. Sie lieben es. Tatsächlich haben Lulu Danger Grant und ihre Schwester Blue Grant Blue genannt, weil ich mit meiner Frau wieder in Panik wegen der Namen geriet, also fragten wir [Lulus] älteren Bruder, als sie unterwegs war. Wir sagten: ,Es kommt ein neues Baby, wie sollen wir es nennen?‘ Und er sagte ,Kevin‘, weil das sein Lieblings-Minion ist. Und wir dachten tatsächlich darüber nach, sie Kevin zu nennen, aber dann sagten wir: ,Denk dir lieber etwas anderes aus.‘ Also sagte er Blue, weil das seine Lieblingsfarbe ist.“