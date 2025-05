Film ‚Ich glaube nicht‘: ‚Thunderbolts*‘-Autor zweifelt an Scarlett Johanssons MCU-Rückkehr

Scarlett Johansson at Fly Me To The Moon premiere in New York City - Getty - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2025, 11:00 Uhr

‚Thunderbolts*‘-Autor Eric Pearson glaubt nicht, dass Scarlett Johansson in das Marvel Cinematic Universe (MCU) zurückkehren wird.

Die 40-jährige Schauspielerin spielte von ‚Iron Man 2‘ (2010) bis ‚Black Widow‘ (2021) die Rolle der Rächerin Natasha Romanoff, doch Pearson glaubt nicht, dass Johanssons Figur in zukünftigen Filmen des MCU auftauchen wird.

Als ‚The Hollywood Reporter‘ den Schreiber fragte, ob Johanssons Black Widow in Zukunft in die Filmreihe zurückkehren würde, sagte er: „Ich möchte vorausschicken, dass ich keine Ahnung habe, aber ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, dass ihr Ende in ‚Endgame‘ und dann ihr Epilog in unserem ‚Black Widow‘-Prequel so schön waren. Es würde mich also überraschen, aber ich weiß nichts darüber. Ich weiß nur sehr wenig darüber, was im Moment mit ‚Doomsday‘ passiert.“

Pearson fügte hinzu, dass das Opfer von Natasha Romanoff zwar wichtig für die Charaktere ihrer Schwester Yelana Belova (Florence Pugh) und ihres Adoptivvaters Alexei Shostakov (David Harbour) in ‚Thunderbolts*‘ war, die Geschichte aber auch ohne sie vorankommen musste.

Pearson erklärte: „So sehr wir diese Geschichte und ihre Herkunft auch lieben, wir wollten nicht zu sehr in die Vergangenheit schauen. Wir mussten uns mit dem Verlust von Natasha und den Auswirkungen auf Yelena und Alexei auseinandersetzen. Aber wir wollten wirklich nach vorne gehen, weil Yelena eine große Führungsrolle einnimmt, und das ist eine große Reise für sie.“