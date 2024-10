Stars Idris Elba: Er will nach Afrika ziehen

Bang Showbiz | 23.10.2024, 14:00 Uhr

Idris Elba plant, innerhalb der nächsten „fünf bis 10 Jahre“ nach Afrika zu auszuwandern.

Der ‚Luther‘-Star wurde in London geboren, aber seine Mutter Eve stammt aus Ghana und sein Vater Winston aus Sierra Leone. Idris ist sehr daran interessiert, sein Erbe anzunehmen, und verriet jetzt, dass er sich darauf vorbereite, das Vereinigte Königreich irgendwann hinter sich zu lassen. Sein Plan ist, Filmstudios in Sansibar und Ghana zu eröffnen.

„Ich würde sicherlich in Betracht ziehen, mich hier in Afrika niederzulassen. Nicht einmal in Betracht ziehen, es wird passieren“, sagte Elba gegenüber der BBC. „Ich denke, dass ich in den nächsten fünf, zehn Jahren umziehen werde, so Gott will. Ich bin hier, um die Filmindustrie zu stärken – das ist ein 10-jähriger Prozess – das werde ich nicht von Übersee aus tun können. Ich muss im Land sein, auf dem Kontinent.“

Idris verriet weiter, dass er plane, seine Zeit zwischen Accra in Ghana und Sierra Leones Hauptstadt Freetown sowie der Insel Sansibar aufzuteilen. Er fügte hinzu: „Ich werde in Accra leben, ich werde in Freetown leben, ich werde in Sansibar leben. Ich werde versuchen, dorthin zu gehen, wo sie Geschichten erzählen – das ist wirklich wichtig.“ Idris beharrte darauf, dass er dazu beitragen wolle, die Art und Weise zu verändern, wie Afrika auf der Leinwand gesehen wird, und sagte: „Wenn du dir einen Film oder irgendetwas ansiehst, das mit Afrika zu tun hat, wirst du nur ein Trauma sehen, wie wir Sklaven waren, wie wir kolonisiert wurden, wie es nur Krieg ist und wenn du nach Afrika kommst, wirst du erkennen, dass das nicht wahr ist. Es ist also wirklich wichtig, dass wir diese Geschichten unserer Tradition, unserer Kultur, unserer Sprachen, der Unterschiede zwischen einer Sprache und einer anderen besitzen.“