Film John Cena: Das war die Inspiration für seine Rolle in ‚Heads of State‘

John Cena - WWE Monday Nigh. RAW - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2025, 09:00 Uhr

John Cena hat sich für seine Figur in ‚Heads of State‘ nicht von einem bestimmten Präsidenten inspirieren lassen.

Die 48-jährige WWE-Legende spielt den fiktiven Actionfilm-Star und späteren US-Präsidenten Will Derringer in Ilya Naishullers neuem Blockbuster und sprach jetzt darüber, wie er sich auf seine Rolle vorbereitete.

Der Darsteller erzählte in einem Gespräch mit ‚Extra‘: „Wenn man einen Namen wie den des Präsidenten der Vereinigten Staaten in Verbindung bringt, dann hat jeder schon eine Vorstellung davon, was das für ihn bedeutet, wenn ich diese Worte ausspreche. Und dann liest man sich das Drehbuch durch und denkt an Begriffe wie distanziert, superpositiv, total stur, übermäßig aggressiv. Ich denke, dass ich diese Persönlichkeitsmerkmale nehmen und daraus eine Idee entwickeln kann, wie das meiner Meinung nach aussehen sollte.“ Cena fügte hinzu, dass es bei der Arbeit an dem Film wichtig gewesen sei, „lernfähig“ zu bleiben. John erklärte: „Und dann ist die letzte Geheimzutat: lernfähig zu sein. Wenn der Regisseur kommt und sagt: ‚Hey, all diese Ideen, wirf sie weg. Lass uns so etwas versuchen.'“ In dem neuen Film spielt Cena an der Seite von Idris Elba mit, der den ehemaligen SAS-ausgebildeten Kommandosoldaten und späteren britischen Premierminister Sam Clarke verkörpert. Die beiden Staatschefs müssen ihre Rivalität beiseitelegen, um eine globale Verschwörung zu bekämpfen, nachdem sie von verschiedenen ausländischen Gegnern ins Visier genommen werden.