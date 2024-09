Musik Iron Maiden: Sie gehen wieder auf Welttournee

Iron Maiden singer Bruce Dickinson - AVALON - O2 World Berlin - JUNE 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2024, 12:00 Uhr

Iron Maiden haben die ‚Run For Your Lives World Tour‘ angekündigt, um das 50-jährige Bestehen der Band zu feiern.

Die ‚Number of the Beast‘-Heavy-Metal-Legenden, die Ende 1975 von Steve Harris gegründet wurden, werden 2025 und 2026 auf Tour gehen, um das Jubiläum mit 27 Konzerten in ganz Europa zu feiern. Die Band hat den Fans eine spezielle Setlist versprochen, die die neun Studioalben zwischen ‚Iron Maiden‘ (1980) und ‚Fear of the Dark‘ (1992) umfasst. In diese Zeit brachte die Band Klassiker wie ‚Run to the Hills‘, ‚The Trooper‘, ‚Can I Play With Madness‘ und ‚Bring Your Daughter… to the Slaughter‘ heraus.

„Nächstes Jahr wird ein ganz besonderes Jahr für Iron Maiden und wir werden unseren Fans ein einmaliges Live-Erlebnis bieten“, erklärte jetzt Frontmann Bruce Dickinson. „Dies ist eine Tour, die ein Lächeln auf dein Gesicht und einen Jubel in deine Kehle zaubern wird. Wenn ihr uns schon einmal gesehen habt, dann macht euch bereit, dieses Erlebnis auf ein ganz neues Niveau zu heben. Wenn du uns noch nie gesehen hast, worauf zum Teufel hast du dann gewartet? Jetzt habt ihr die Chance, herauszufinden, was ihr bisher verpasst habt! Iron Maiden wird dich definitiv kriegen!“

Die Tour beginnt am 27. Mai 2025 in Budapest und kommt auch für fünf Shows nach Großbritannien und Irland. Am 21. und 22. Juni reist die Band für zwei Arena-Shows nach Birmingham und Manchester, bevor sie am 25. Juni eine Nacht im Malahide Castle in Dublin spielt. Am 28. Juni reisen Iron Maiden ins London Stadium, bevor sie zwei Nächte später in der OVO Hydro Arena in Glasgow ihre Auftritte in Großbritannien und Irland beenden. Steve fügte hinzu: „Meine Liebe zum Fußball und meine Unterstützung für West Ham sind kein Geheimnis, und ich weiß, dass viele unserer Fans auf der ganzen Welt das mit mir teilen.“ In Deutschland treten Iron Maiden 2025 fünfmal auf: am 11. Juli in Gelsenkirchen, am 15. Juli in Bremen, am 25. Juli in Frankfurt, am 26. Juli in Stuttgart und am 29. Juli in Berlin.