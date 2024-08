Film Isabela Merced über die ‚Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken‘-Dreharbeiten

Isabela Merced - Alien: Romulus - World Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2024, 12:00 Uhr

Die Schauspielerin verriet, dass die besonders emotionalen Szenen im Film bei Weitem nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sind.

Mit gerade einmal 23 Jahren ist sie auf dem besten Weg, Hollywood zu erobern. Isabela Merced stand bereits mit zehn Jahren auf der Bühne und brillierte am New Yorker Broadway.

Mittlerweile gibt sie auch auf der Kinoleinwand Vollgas und schlüpfte beispielsweise 2019 in die Titelrolle des Abenteuerfilms ‚Dora und die goldene Stadt‘. Jetzt hat Isabela eine weitere Hautprolle ergattert und verkörpert im Liebesfilm ‚Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken‘ (zu sehen auf Sky) die erst 16-jährige Aza Holmes, die unter Angststörungen und Zwangsneurosen leidet. In einem Interview mit ‚Bang‘ offenbarte Merced aktuell, dass die besonders emotionalen Szenen im Film bei Weitem nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sind. Im Gegenteil: “Wenn man ständig versucht, seine tiefsten Gefühle nach außen zu bringen, dann fühlt man sich danach total leer. Das ist dann der Moment, in dem nichts mehr geht und man seine Energie und den besonderen Funken verloren hat. Deshalb ist es mir sehr wichtig, am Set alles dafür zu tun, um einen Teil meiner Energie zu bewahren.” Wie sie das macht? Die 23-Jährige ergänzte gegenüber ‚Bang‘: “Mein Geheimnis ist, dass ich in den Drehpausen oder während eines kurzen Umbaus immer gut drauf bin und Witze reiße – egal, wie traurig die Szene ist, die wir gerade drehen. Ich will nicht den ganzen Tag in der traurigen Emotion bleiben, weil mich das nur herunterzieht. Meine gute Laune ist in gewisser Weise mein Überlebensinstinkt.”