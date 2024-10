Musik Jack Antonoff: Er plant öffentliche Aufnahmestudios in Jugendheimen der LGBTQ+-Community

Jack Antonoff - Grammys 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2024, 14:00 Uhr

Jack Antonoff möchte öffentliche Aufnahmestudios in Jugendheimen für Mitglieder der LGBTQ+-Community bauen.

Der Bleachers-Frontmann verriet, dass er plant, „einen großen Teil des nächsten Kapitels“ seines Lebens dafür zu nutzen, über seine Stiftung Ally Coalition etwas zurückzugeben, um denjenigen Musikeinrichtungen anzubieten, die ohne Unterstützung „keinen Zugang dazu hätten“.

Der 40-jährige Musikproduzent erinnerte sich daran, dass er es genoss, überall arbeiten zu können, von seinem Heimstudio über Hotelzimmer aus bis hin zu in Flugzeugen, aber da sich sein Leben „in einem Aufnahmestudio veränderte“, findet er, dass es jetzt an der Zeit ist, „das mit jenen zu teilen, die sich sonst vielleicht nicht dort wiederfinden würden, es aber tun sollten.“ In einem auf seinem Account auf Instagram geteilten Statement verkündete Jack: „Ich habe vor, einen großen Teil des nächsten Kapitels meines Lebens damit zu verbringen, diese Räume Leuten zugänglich zu machen, die sonst keinen Zugang dazu hätten. Öffentliche Studios für diejenigen, die sich das nicht leisten können. Es wird Zeit und viele Ressourcen benötigen, aber hier haben wir einen Plan, der damit anfängt, über die Ally Coalition Studios in Jugendheimen für Mitglieder der LGBTQ+-Community zu bauen.”