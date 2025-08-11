Film Jackie Chan: Angst vor tödlichen Unfällen bei seinen Stunts

Jackie Chan sprach darüber, dass er „Angst“ vor Stunts habe und befürchte, am Set zu sterben.

Der 71-jährige Filmstar, der seine Karriere als Stuntman startete, bevor er sich der Schauspielerei zuwandte, verriet, dass er vor dem Dreh einer wichtigen Szene immer nervös sei und regelmäßig Angst davor habe, bei einem seiner Stunts zu sterben.

Chan erzählte bei einem Auftritt beim Locarno Film Festival in der Schweiz: „Ich bin kein Superman. Ich habe Angst. Vor einem Stunt frage ich mich immer: ‚Werde ich diesmal sterben?'“ Chan betonte zudem, dass er auch mit über 70 noch in der Lage sei, seine eigenen Martial-Arts-Szenen zu drehen. Der Star wolle seine Filme immer so gut wie nur möglich machen. Jackie fügte hinzu: „Das Publikum weiß nichts vom Regen oder von dem Produzenten oder dass einem das Budget gekürzt wurde. Sie wollen einfach nur einen guten Film. Ich denke immer daran, deshalb versuche ich, jede Szene perfekt zu machen.“ Der Schauspieler erklärte zudem, dass es heute sehr schwer sei, einen „guten Film“ zu drehen. Chan sagte: „Ich finde, dass alte Filme besser als [die, die wir] heute haben, sind. Diese großen Studios sind keine Filmemacher, sondern Geschäftsleute. Es ist heutzutage sehr schwierig, einen guten Film zu drehen.“