Stars Jade Thirlwall bekommt keine Tantiemen für Supremes-Sample in ‚Before You Break My Heart‘

Jade Thirlwall - Capital Summertime Ball 2025 - Tina Korhonen/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2025, 18:00 Uhr

Jade Thirlwall wird mit 'Before You Break My Heart' kein Geld verdienen, weil sie alle Tantiemen abgegeben hat.

Jade Thirlwall wird mit ‚Before You Break My Heart‘ kein Geld verdienen.

Die ehemalige ‚Little Mix‘-Sängerin veröffentlichte letzte Woche ihr Solo-Debütalbum ‚That’s Showbiz Baby!‘ und der darauf enthaltene Song hat sich bereits als Fanliebling erwiesen. Nun hat Jade aber verraten, dass sie alle Tantiemen des Songs abgegeben hat, nur um den 1965er Klassiker ‚Stop! In The Name Of Love‘ von The Supremes samplen zu dürfen.

„Ich habe keine Pause gemacht. Ich war diese Woche hier, dort und überall“, berichtete die Sängerin jetzt der Zeitung ‚The Sun‘. „Es ist so lustig, dass du sagst, du magst [Before You Break My Heart], ich hätte nicht gedacht, dass es ein Favorit wird. Aber es ist der Song, der online am meisten Anklang findet.“ Auf die Frage, wie sie die Genehmigung bekam, die Gruppe von Diana Ross zu samplen, lachte sie: „Ich bekomme keine Tantiemen für diesen Song, so habe ich es bekommen.“

‚That’s Showbiz Baby!‘ steht derzeit auf Platz drei der britischen Midweek-Albumcharts. Gute Aussichten also, aber Jade rechnet nicht damit, den ersten Platz zu erreichen, denn ein bestimmter Kollege von ihr hat ebenfalls gerade ein sehr erfolgreiches Album veröffentlicht. Sie sagte: „Ich denke, Ed Sheeran wird die Nummer eins sein.“

Die ‚Angel of My Dreams‘-Sängerin gab kürzlich zu, dass sie die Menschen davon überzeugen möchte, dass sie eine „glaubwürdige Künstlerin“ sei und ihre eigene Musik schreibe. Sie sagte ‚NME‘: „Ich mag es, in dieser Phase meiner Karriere über meine Inspiration für Songs zu sprechen, weil ich zeigen möchte, dass ich tatsächlich meine eigene Musik schreibe.“