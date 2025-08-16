Stars Jade Thirlwall glaubt, dass ‚X Factor‘ sie nicht hätte antreten lassen sollen

Jade Thirlwall - March 2025 - Getty Images - BRIT Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2025, 12:03 Uhr

Die Sängerin denkt, dass es theoretisch besser gewesen wäre, sie nicht als Castingshow-Kandidtin zu akzeptieren.

Jade Thirlwall ist der Meinung, dass sie wegen ihrer psychischen Gesundheit nicht bei ‚The X Factor‘ hätte antreten dürfen.

Die ehemalige Little Mix-Sängerin litt bereits seit ihrem 13. Lebensjahr an Magersucht. Ihr Casting für die TV-Show fand 2011 nur wenige Monate nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus statt. Jade ist überzeugt, dass eine „richtige“ Beurteilung durch die Produzenten ergeben hätte, dass sie den Anforderungen der Sendung nicht gewachsen war. Außerdem habe es andere Finalisten gegeben, die hätten abgelehnt werden sollen.

Rückblickend erklärte sie gegenüber der Zeitung ‚The Guardian‘: „Hätte die Show eine ordentliche psychische Gesundheitsbewertung gemacht, hätten sie mich nicht teilnehmen lassen. [Der Psychotest] war sehr oberflächlich. Wenn man sich manche Leute in diesem ‚X Factor‘-Haus ansah, wurde der Test eindeutig nicht richtig gemacht. Gott schütze sie, es war nicht ihre Schuld, aber einige dieser Menschen waren psychisch krank.“

Die 32-Jährige gab Einblicke in einige bizarre Situationen, die sie vor Ort erlebte. „Alle weiblichen Kandidatinnen schliefen in demselben Schlafzimmer, und eine von ihnen stand auf, stellte all ihre Perücken auf und begann um drei Uhr morgens, eine Britney Spears-Performance hinzulegen. Oder man wurde durch das Geräusch geweckt, wie sie mitten in der Nacht ihren Vibrator benutzte“, schilderte Jade.

Die ‚Angel of My Dreams‘-Interpretin erkannte erst später, dass ihre Essstörung auch während ihrer Zeit bei Little Mix anhielt. „Damals dachte ich das nicht, aber wenn ich heute Fotos aus Phasen anschaue, in denen ich ziemlich unglücklich war, denke ich: Wow, Mädchen, du warst extrem dünn. Das Muster war da“, offenbarte sie. Immer, wenn sie das Gefühl hatte, die Kontrolle zu verlieren, habe Jade das Essen eingeschränkt – „als toxisches Mittel, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen“.