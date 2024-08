Musik Jade Thirlwall: Sie hat sich ‚kreativ selbst überrascht‘ Jade Thirlwall sprach darüber, dass sie ihre „beste Musik“ schrieb, als sie sich keine Gedanken mehr darüber machte, einen viralen Hit zu landen. Die Little Mix-Hitmacherin hatte vor kurzem ihre Solo-Debütsingle ‚Angel Of My Dreams‘ herausgebracht, die ein Sample von Sandie Shaws Eurovision-Gewinner ‚Puppet On A String‘ enthält und enthüllte, dass die Arbeit an ihren […]