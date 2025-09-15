Musik Jade Thirlwall will beweisen, dass sie ihre Songs selbst schreibt

Bang Showbiz | 15.09.2025, 18:00 Uhr

Die Sängerin denkt, dass sie als ehemalige Girlgroup-Mitglied mit Vorurteilen zu kämpfen hat.

Jade Thirlwall ist fest entschlossen zu beweisen, dass sie ihre Songs selbst schreibt.

Die ehemalige Little Mix-Sängerin gestand, dass die Jahre in der Girlgroup sie tief geprägt haben. Jade habe das Gefühl, der Welt beweisen zu müssen, dass sie eine „glaubwürdige Künstlerin“ ist. Deshalb achtet sie nun besonders darauf, über die Inspiration hinter ihren Songs zu sprechen.

Gegenüber ‚NME‘ erklärte sie: „Ich mache das in dieser Phase meiner Karriere gern, weil ich den Leuten zeigen möchte, dass ich meine Musik tatsächlich selbst schreibe. Ich habe das Gefühl, dass man in einer Girlband jahrelang damit beschäftigt ist, die Leute davon zu überzeugen, dass man wirklich eine glaubwürdige Künstlerin ist.“ Die 32-Jährige fügte hinzu: „In gewisser Weise habe ich dadurch definitiv ein kleines Trauma davongetragen – dieses Gefühl, eine Außenseiterin zu sein und ständig beweisen zu müssen, dass ich mir meinen Platz am Tisch verdient habe.“

Jades neuer Song ‚Unconditional‘ entstand, als ihre Mutter im Krankenhaus lag und gegen Lupus kämpfte. Die Britin wollte ihren „Kummer“ in Musik verwandeln. „Ich war natürlich sehr aufgewühlt. Also ging ich ins Studio mit [Songwriter] Pablo [Bowman] und [Produzent] Mike [Sabath] und erzählte ihnen, was gerade los war. Ich bin buchstäblich ständig rein und raus, war am Telefon mit dem Krankenhaus und meinem Bruder – es war alles sehr ungewiss.“

Jade ergänzte: „Der Song handelt von meiner unerschütterlichen Liebe zu meiner Mum und davon, dass ich mir wünsche, sie heilen zu können, es aber einfach nicht geht. Musikalisch habe ich mich an Diana Ross und Disco orientiert, weil meine Mum das liebt, aber ich wollte das mit MGMT-Vibes verbinden – die hört man in den Synth-Sounds – und auch ein bisschen Gossip.“ Die Sängerin wurde an der Seite von Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock und Jesy Nelson als Mitglied von Little Mix berühmt. Seit 2022 befindet sich die Band in einer Pause.