Stars James L. Brooks hoff auf Jack Nicholsons Leinwand-Comeback

Jack Nicholson attends game three of the Western Conference Finals May 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2025, 10:00 Uhr

James L. Brooks ist sich sicher, dass Jack Nicholson wieder arbeiten wird.

Der Star aus ‚Einer flog über das Kuckucksnest‘ ist seit seiner Rolle in dem 2010 erschienenen Film ‚Woher weisst du, dass es Liebe‘ ist mit Reese Witherspoon und Paul Rudd nicht mehr auf der Leinwand zu sehen, doch der Filmemacher ist zuversichtlich, dass sie in Zukunft wieder zusammenarbeiten werden.

Brooks bestätigte, dass er „in engem Kontakt“ mit der 88-jährigen Schauspiellegende steht. Er fügte gegenüber ‚E! News‘ hinzu: „Ich bin mir sicher, dass er wieder arbeiten wird. Ich hoffe, dass es mit mir sein wird.“ Brooks hat Nicholson nicht gebeten, in seinem neuen Film ‚Ella McCay‘ mitzuspielen, aber das lag an der Handlung. Er sagte: „In diesem Film gibt es keine Rolle für jemanden wie Jack.“

Brooks hat bereits vor einer Weile seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass der Oscar-Preisträger – der in letzter Zeit gelegentlich auf dem Instagram-Account seiner Tochter Lorraine Nicholson zu sehen war – wieder Lust zum Schauspielern bekommen wird. Er sagte 2023 gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Ich denke immer wieder, dass es ihn jucken wird und er sich kratzen wird. Meine Theorie ist, dass es nicht sein letzter Film ist. Das ist es, was ich hoffe. Er ist der Mann …Ich liebe diesen Kerl. Amerika liebt diesen Kerl. Er ist ein liebenswerter Kerl.“

Unterdessen verriet Danny DeVito Anfang dieses Jahres, dass es dem Nicholson großartig gehe.