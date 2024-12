Film James Mangold: „Verletzt“ wegen ,Indiana Jones und das Rad des Schicksals‘-Kritiken

James Mangold - April 2023 - Getty Images - Star Wars Celebration BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2024, 16:00 Uhr

Der Regisseur verriet, dass er „verletzt“ gewesen sei, als der Film von den Kinobesuchern und Kritikern kritisiert wurde.

James Mangold verriet, dass er „verletzt“ gewesen sei, als ,Indiana Jones und das Rad des Schicksals‘ von den Kinobesuchern und Kritikern kritisiert wurde.

Obwohl der Action-Abenteuerfilm von 2023 Harrison Fords letzter Auftritt als der ikonische Archäologe war, schienen Publikum und Kritiker nicht allzu interessiert an dem Film gewesen zu sein.

Jetzt hat der 60-jährige Regisseur zugegeben, dass er verärgert darüber war, dass ,Indiana Jones und das Rad des Schicksals’ nicht die positiven Reaktionen erhielt, die er seiner Meinung nach verdiente, weil das Projekt als letzter Abschied von Ford in der Rolle fungierte. Mangold erklärte in einem Gespräch mit ,Deadline‘: „Es hat in dem Sinne wehgetan, dass ich Harrison wirklich liebe und ich wollte, dass das Publikum ihn so liebt, wie er war, und akzeptiert, dass das ein Teil dessen ist, was der Film zu sagen hat – dass Dinge zu Ende gehen, das ist Teil des Lebens.“ Der ,A Complete Unknown‘-Filmemacher fügte hinzu, dass er verwirrt gewesen sei, dass das Publikum nicht gut auf Fords letzte Rolle als Indy reagierte, und überlegte, ob es den Kinobesuchern besser gefallen hätte, wenn die Rolle neu besetzt worden wäre: „Sie haben einen wunderbaren, brillanten Schauspieler in seinen Achtzigern. Ich drehe also einen Film über diesen Typen in seinen Achtzigern, aber sein Publikum möchte seinen Helden auf einer anderen Ebene nicht in diesem Alter sehen. Und ich sage: ‚Damit bin ich einverstanden.‘ Wir haben den Film gemacht. Aber die Frage ist, wie hätte das Publikum damit zufrieden sein können, außer mit einem neuen Typen ganz von vorne anfangen zu müssen?“