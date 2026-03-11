Film James Wan inszeniert englischsprachiges Remake eines koreanischen Crime-Thrillers

James Wan - December 2022 - Avalon - M3GAN World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2026, 14:00 Uhr

Horrorfilm-Legende James Wan hat ein neues Projekt: Er inszeniert einen koreanischen Crime-Thriller in englischer Sprache.

James Wan wird eine englischsprachige Neuinterpretation des Films ‚The Gangster, The Cop, The Devil‘ inszenieren.

Der 49-jährige Regisseur – bekannt für seine Arbeit an den Horror-Reihen ‚Saw‘ und ‚Insidious‘ sowie an Blockbustern wie ‚Fast and Furious 7‘, ‚Aquaman‘ und ‚Aquaman: The Lost Kingdom‘ – wurde von Paramount Pictures engagiert, um die neue Version des koreanischen Crime-Thrillers von 2019 zu drehen. Wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, wird Wan den Film sowohl inszenieren als auch produzieren.

Don Lee, auch bekannt als Ma Dong-seok, wird in dem Projekt mitspielen – er hatte bereits im Originalfilm den Gangster verkörpert. Das Drehbuch schreibt Shay Hatten, der zuvor an den Filmen der ‚Rebel Moon‘-Reihe sowie am ‚John Wick‘-Franchise gearbeitet hat. Grundlage ist ein früherer Entwurf von Brian Helgeland, dem Autor von ‚Ritter aus Leidenschaft‘.

Der Originalfilm erzählt von einem Polizisten und einem Gangsterboss, die gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, um einen Serienmörder zu finden. Beide verfolgen dabei ihre eigenen Ziele, was zu einem gefährlichen Spiel aus Verrat und Katz-und-Maus-Taktiken führt. Im koreanischen Original spielte Kim Mu-yeol den Polizisten, während Kim Sung-kyu den Serienmörder verkörperte.

Ende vergangenen Jahres wurde zudem bestätigt, dass Wan gemeinsam mit Paramount Pictures an einem neuen Film der ‚Paranormal Activity‘-Reihe arbeitet. Er wird den achten Teil des Franchise produzieren – nachdem sein Studio Atomic Monster mit Jason Blums Firma Blumhouse Productions fusioniert ist. Wan sagte damals: „Ich war schon immer ein großer Fan von Paranormal Activity – seit dem brillanten ersten Film mit seinem schleichenden Spannungsaufbau und seiner subtilen Fähigkeit, das Unsichtbare furchteinflößend zu machen.“ Nun freue er sich darauf, „das Vermächtnis weiter auszubauen“.