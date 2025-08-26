Film James Wan: Richtiger Zeitpunkt, Warrens-Geschichte in ‚The Conjuring: Last Rites‘ zu beenden

James Wan - December 2022 - Avalon - M3GAN World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2025, 18:00 Uhr

‚The Conjuring‘-Schöpfer James Wan sagt, dass ‚Last Rites‘ als letzter Film der Reihe gewählt wurde, weil er „mit einem großen Knall aufhören wollte, während alle die Filme noch lieben“.

Wan erschuf 2013 das ‚Conjuring‘-Universum mit dem Originalfilm, der die realen Geisterjäger Ed Warren und seine Frau Lorraine Warren – gespielt von Patrick Wilson und Vera Farmiga – den Horror-Fans weltweit vorstellte. ‚The Conjuring: Last Rites‘ wird Patrick und Vera ein letztes Mal als Ed und Lorraine zeigen. Auch ihre erwachsene Tochter Judy (Mia Tomlinson) wird Teil des Falls sein, der auf einer der berüchtigtsten realen Ermittlungen der Warrens basiert: der Spuk im Haus der Familie Smurl.

Wan (48) glaubt, dass es der richtige Moment ist, sich von den Warrens zu verabschieden, solange das Publikum noch völlig in die Figuren investiert ist und sich noch nicht an den Filmen sattgesehen hat. Bei einer Medienveranstaltung zur Promotion von ‚The Conjuring: Last Rites‘ sagte der Regisseur: „Wir wollen das nicht 20 Filme lang machen, bis wir das Franchise zu Tode geritten haben. Wir lieben die Vorstellung, dass wir mit einem großen Knall aufhören, solange alle die Welt, die Filme und die Figuren noch lieben. Es fühlt sich einfach richtig an. Also denke ich, es geht eher darum, auf einem Hoch aufzuhören, solange wir noch oben sind, sozusagen.“

Für Wan ist der letzte Film besonders bedeutend. Er erinnert sich daran, den TV-Film ‚The Haunted‘ von 1991 gesehen zu haben – inszeniert von Robert Mandel und mit Sally Kirkland in der Hauptrolle –, der ebenfalls den Smurl-Spuk behandelte. Jack und Janet Smurl aus West Pittston, Pennsylvania, behaupteten, zwischen 1974 und 1989, ein Dämon sei in ihrem Haus gewesen. Während dieser Zeit habe die dämonische Präsenz eine ihrer Töchter eine Treppe hinuntergestoßen, Familienmitglieder sexuell missbraucht und sogar den Hund der Familie attackiert. Die Warrens begannen 1986 mit ihren Nachforschungen in dem Doppelhaus in der Chase Street in West Pittston, Pennsylvania. Mit Blick auf den TV-Film ‚The Haunted‘ sagte Wan: „Warum dieser Fall? Das ist tatsächlich ziemlich persönlich für mich. Der Film, der Anfang der 90er rauskam, ‚The Haunted‘ mit Sally Kirkland, war der Film, der mich mit Ed und Lorraine Warren bekannt gemacht hat. Es fühlte sich einfach wie ein Kreis an, der sich schließt, diesen speziellen Fall, den Smurl-Fall, als den letzten zu nehmen. Es fühlte sich einfach richtig an.“