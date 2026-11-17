Stars Jamie Dornan gesteht: ‚Ich habe Ladendiebstahl geliebt‘

Jamie Dornan - BAFTAs 2023 - Credit Mario Mitsis via Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 11:00 Uhr

Jamie Dornan gesteht, dass er als Jugendlicher Ladendiebstahl geliebt hat.

Jamie Dornan hat eine überraschende Jugendsünde ausgeplaudert: Der Schauspieler hat früher regelmäßig Dinge aus Geschäften gestohlen.

Bei seinen Diebestouren habe er allerdings eine klare Grenze gezogen. Kleine, unabhängige Läden seien für ihn tabu gewesen, stattdessen habe er sich ausschließlich bei großen Handelsketten bedient. In der US-Sendung ‚Watch What Happens Live With Andy Cohen‘ sprach der 44-Jährige über seine Vergangenheit. Anlass war die Promotion seiner neuen Heist-Serie ’12 12 12′. Moderator Andy Cohen wollte wissen, ob Dornan in jungen Jahren schon einmal etwas habe mitgehen lassen. Die Antwort kam prompt: „Ja, ich habe Ladendiebstahl geliebt. Ich habe allerdings nur bei großen Konzernen geklaut. In einem unabhängigen Geschäft habe ich so etwas nie gemacht. Ich sehe es einfach nicht ein, beispielsweise bei CVS für Lippenbalsam zu bezahlen.“

Auch eine andere Erinnerung aus seiner Jugend sorgte für Gesprächsstoff. Nach dem Abschluss seiner Prüfungen sei er mit Freunden zu einem Männerurlaub nach Spanien aufgebrochen. Dort geriet er mit der Polizei aneinander, weil er seinen Reisepass in einem Nachtclub vergessen hatte und anschließend Schwierigkeiten bekam, wieder hineinzukommen beziehungsweise seine Situation zu erklären. „Ich war eigentlich ziemlich brav. Aber nach unseren Prüfungen bin ich mit ein paar Jungs nach Spanien gefahren“, erinnerte sich Dornan. Die Begegnung mit den spanischen Beamten sei allerdings alles andere als angenehm gewesen. Er habe ordentlich Ärger bekommen, weil die Polizisten seine Erklärung nicht verstanden hätten. Irgendwann sei auch seine Geduld am Ende gewesen und er habe sich entsprechend gewehrt.

Im Gespräch wurde Dornan außerdem gefragt, ob er in seinem Leben schon einmal nackt gebadet oder sich unbekleidet in der Öffentlichkeit gezeigt habe. Auch hier antwortete er ohne Umschweife: „Natürlich. Ja. Ich war allerdings häufiger nackt schwimmen als nackt unterwegs.“

Mittlerweile ist der Schauspieler selbst Vater von drei Töchtern, die er gemeinsam mit seiner Partnerin Amelia Warner großzieht. Die Rolle als sogenannter „Girl Dad“ sei allerdings nicht immer einfach. In der ‚Drew Barrymore Show‘ bezeichnete er das Vatersein als eine Aufgabe, die starke Nerven erfordere. „Ich wurde dazu geboren, Vater von Mädchen zu sein. Das ist meine Bestimmung. Ich glaube, das ist einfach meine Aufgabe im Leben: von Mädchen umgeben zu sein“, sagte er. Anderen Vätern gab Dornan vor allem einen Rat mit auf den Weg: Sie sollten ihren Kindern aufmerksam zuhören. Jede seiner drei Töchter habe eine ganz eigene Persönlichkeit und reagiere unterschiedlich auf bestimmte Situationen. Eine Erziehung nach einem einheitlichen Muster funktioniere deshalb nicht. Man müsse verstehen wollen, was die Kinder beschäftige, und auch dann zuhören, wenn ihre Ansichten den eigenen Vorstellungen widersprächen. „Manchmal ist das wirklich schwierig. Aber wenn man sich nicht ernsthaft damit auseinandersetzt, kann man meiner Meinung nach auch nicht richtig weitermachen“, erklärte der Schauspieler.