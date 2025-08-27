Stars Jana Ina Zarrella und Barbara Schöneberger: Gemeinsame Leidenschaft für Klatsch und Tratsch verbindet sie

Giovanni und Jana Ina Zarrella - 19.10.16 - Hamburg - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2025, 14:00 Uhr

Die Moderatorinnen Jana Ina Zarrella (48) und Barbara Schöneberger (51) scheint nicht nur ihr gemeinsamer Beruf zu verbinden, sondern auch ihre Leidenschaft für das gelegentliche Lästern.

Die beiden Prominenten verrieten jetzt, dass es ihnen heimlich Spaß machen würde, manchmal über andere Stars zu lästern.

Zarrella sprach jetzt in einem Gespräch in Schönebergers ‚Mit den Waffeln einer Frau‘-Podcasts darüber, dass sie sich regelmäßig mit ihrer Freundin Monica Ivancan (48) treffen würde, um gemeinsam abzulästern. Jana erzählte: „Wenn die Uhrzeit passt, lieben wir es, uns gemeinsam hinzusetzen, ‚Exclusiv‘ zu gucken und zu lästern, was das Zeug hält.“ Und auch Barbara betonte, dass sie das heimliche Laster für den neuesten Klatsch und Tratsch sehr gut nachvollziehen könne. Schöneberger enthüllte, dass sie es „geil“ finde, gelegentlich „mal so richtig“ über jemanden zu lästern. Die TV-Persönlichkeit erklärte: „Mir ist inzwischen alles egal. Es ist auch alles so politisch korrekt, man darf ja gar nichts mehr sagen. Aber es ist geil, mal so richtig über jemanden abzulästern.“