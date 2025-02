Stars Jane Seymour kann für Filmrollen „auf und ab und herum altern“

Jane Seymour at The Hollywood Reporter's Annual Women In Entertainment Gala - December 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2025, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Ikone ist froh, dass sie auch mit 73 Jahren spannende Rollen spielen darf.

Jane Seymour freut sich, dass ihr nach wie vor spannende Rollen angeboten werden.

Die 73-jährige Schauspielerin fühlt sich „wohl in [ihrer] Haut“ und hat es genossen, in den letzten Jahren Rollen zu spielen, die immer noch „sexy und lustig“ sind.

Im Interview mit ‚People‘ verrät sie: „Ich liebe die Rollen, die ich bekomme.“ Besonders freut Jane die Tatsache, dass ihr Alter kein Problem für die ihr angebotenen Rollen darstellt. „Ich denke, im Moment fühle ich mich ziemlich wohl damit, dass ich in der Lage bin, auf und ab und herum zu altern“, erklärt sie.

Die ‚Die Hochzeits-Crasher‘-Darstellerin machte sich einen Namen, als sie 1973 das Bond-Girl Solitaire in dem Film ‚Leben und sterben lassen‘ an der Seite von Roger Moore spielte. In den letzten Jahren übernahm sie Rollen wie die alternde Schönheit Bette in der Fernsehserie ‚B Positive‘ und spielt jetzt die Titelrolle einer pensionierten Literaturprofessorin in ‚Harry Wild – Mörderjagd in Dublin‘.

1981 verkörperte sie Cyrus Trask in ‚Jenseits von Eden‘ und durchlebte mit dieser Figur eine enorme Altersspanne von 13 bis 60 Jahren. „Ich bin also immer herumgesprungen, seit ich jung war. Ich habe in allem älter und jünger gespielt“, betont die gebürtige Britin.

Ende letzten Jahres wurde die Hollywood-Ikone gefragt, welchen Rat sie der neuen Generation von Schauspielerinnen geben würde. Daraufhin warnte sie, dass man nichts „für selbstverständlich“ halten solle. „Ich habe nie aufgegeben. Ich habe jetzt wieder meine eigene Serie und ich bin schon über 70“, erklärte der Star gegenüber ‚People‘. „Deshalb sage ich den Frauen: ‚Gebt nicht auf und seid authentisch.'“