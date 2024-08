Musik Janet Jackson: Las Vegas-Künstlerresidenz geplant

Janet Jackson - Shoreditch House - The Velvet Rope Album Party - October 7th 2022 - Feruza Aferwerki BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2024, 14:00 Uhr

Janet Jackson verhandelt aktuell über eine Künstlerresidenz in Las Vegas.

Die 58-jährige Sängerin führt Gespräche mit Resorts World und befindet sich derzeit in der Endphase der Unterzeichnung eines Vertrags für neue Shows, die im Dezember beginnen werden, darüber berichtet TMZ.

Janet ist Berichten zufolge auch eine Künstlerresidenz in London angeboten worden, wobei sich der Star stattdessen jedoch für Las Vegas entschied, weil der Deal lukrativer war. Die letzte Künstlerresidenz von Jackson in Vegas war ‚Metamorphosis‘ im Park MGM im Jahr 2019. Unterdessen hatte Janet vor kurzem über ihre musikalischen Inspirationen, darunter ihre berühmte Familie, gesprochen. Die Prominente verriet in einem Gespräch für ‚Heart Evenings‘ gegenüber Dev Griffin: „Ich muss die Familie dabei ausschließen, weil sie mich natürlich zuerst inspiriert hat. Meine Brüder, meine Schwestern, meinen Cousin Stevie [Wonder] zu sehen – ihn auftreten zu sehen, das war eine große Inspiration … Meine Brüder nahmen mich oft mit, wenn sie zu Konzerten gingen, und ich erinnere mich daran, dass ich als Kind Earth, Wind and Fire gesehen habe, es ist einfach unvergesslich gewesen. Das werde ich nie vergessen. Es hat mich echt umgehauen, die Musikalität und dann das Gesamtwerk. Ich war absolut begeistert.“ Die Künstlerin fügte hinzu, dass die Auftritte von Prince ihre Entscheidungen als Popstar beeinflussten.