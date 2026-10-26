Musik Jarvis Cocker wagt eine klare Prognose für die Zukunft der Musikbranche

Pulp Jarvis Cocker - Finsbury Park July 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2026, 11:00 Uhr

Jarvis Cocker wagt eine klare Prognose für die Zukunft der Musikbranche.

Jarvis Cocker ist überzeugt, dass Alben „ein Comeback erleben“.

Der Frontmann der britischen Band Pulp hat eine weitreichende Prognose für die Zukunft der Musikindustrie abgegeben. Er ist der Ansicht, dass sich mehr Menschen denn je wieder Schallplatten kaufen, anstatt Alben über Streamingdienste anzuhören. Für ihn liegt das daran, dass das klassische Albumformat einfach am besten funktioniert. Im Gespräch mit dem Magazin ‚NME‘ sagte er: „Ich glaube, Alben kommen zurück. Die Vinylverkäufe steigen, CDs sind gewissermaßen ein Auslaufmodell, und digitale Alben kauft praktisch niemand mehr. Ich war schon immer der Meinung, dass Musik auf einer Vinyl-LP am besten funktioniert. Eine Plattenseite dauert nur etwa 20 Minuten. Man kann sie anhören, anschließend eine Tasse Tee kochen oder etwas anderes machen und das ist eine gute Sache. Alben kommen zurück, das ist es, was ich sagen will. Sie sind wieder da!“

Cocker äußerte sich dazu, nachdem er und seine Band eine Dokumentation über ihren Aufstieg zum Ruhm sowie ihr Comeback-Studioalbum ‚More‘ veröffentlicht hatten. Der Film ‚Pulp: What Do You Do For An Encore?‘, bei dem Garth Jennings Regie führte, erschien im September. Er zeichnet den Aufstieg der Band anhand von „bislang unveröffentlichtem Archivmaterial“ nach und gewährt zugleich einen Blick hinter die Kulissen der ‚More‘-Tour aus dem Jahr 2025. Im August veröffentlichte die Band außerdem das Livealbum ‚Live!‘. Die Aufnahmen entstanden bei den Konzerten von Pulp im Juni 2025 in der Londoner O2 Arena. Cocker erklärte zu dem Projekt: „Ein Konzert ist ein Ereignis, bei dem Songs wieder zum Leben erwachen. Deshalb heißt dieses Album ‚Live!‘. Der Titel ist sowohl eine Tatsachenfeststellung – schließlich handelt es sich um die Aufnahme einer live spielenden Band – als auch eine Aufforderung: Kommt schon! Alle sollen lebendig werden!“

Mit ‚More‘ veröffentlichte Pulp 2025 das erste Studioalbum seit ‚We Love Life‘ aus dem Jahr 2001. Auf die Frage, ob die Fans mit weiterer neuer Musik rechnen dürfen, deutete Cocker bereits an, dass noch mehr kommen könnte. Gegenüber ‚NME‘ sagte er: „Vielleicht. Wir haben versucht, diesem Album kein Konzept aufzuzwingen und nicht mit dem Gedanken heranzugehen: ‚Das war’s jetzt, das ist unser letzter Atemzug.‘ Früher habe ich oft so gedacht. Ich hatte diese seltsame Vorstellung, dass ich nach dem Abmischen und Fertigstellen eines Albums dachte: ‚Jetzt könnte ich sterben, und es wäre in Ordnung.‘ Eigentlich ist das eine schreckliche Art, über das eigene Leben zu denken. Bei diesem Album, ‚More‘, hatte ich dieses Gefühl nicht.“