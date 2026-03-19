Film Jason Bateman führt Regie bei Netflix-Krimi mit Sam Rockwell und Woody Harrelson

Jason Bateman attends the world premiere of Zootopia 2 World Premiere LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 11:00 Uhr

Netflix geht ein neues Projekt mit dem 'Ozark'-Schauspieler an - dieses Mal führt er Regie.

Jason Bateman wird bei einem neuen Krimi-Thriller mit Sam Rockwell und Woody Harrelson Regie führen.

Der 57-jährige Star übernimmt die Regie bei ‚The Cackling of the Dodos‘ für Netflix, basierend auf einem Originaldrehbuch des ‚Kingdomtide‘-Autors Rye Curtis. Wie Netflix-Manager Dan Lin und Jinny Howe bei einem Presseevent am Mittwoch (18. März) bestätigten, werden Rockwell und Harrelson neben Bateman Teil des Projekts sein.

In einer Pressemitteilung kündigte Netflix an: „Dodos dreht sich um den Kleinstadt-Farmer George, der einen absolut schrecklichen Tag erlebt, als er eine Leiche in einem Getreidesilo entdeckt und von seinem Boss Denny ungewollt in eine chaotische und schlampige Vertuschungsaktion hineingezogen wird.“ Der Film ist Batemans neueste Zusammenarbeit mit Netflix. Zuletzt wurde er für seine Arbeit an ‚Black Rabbit‘ für einen Actor Award nominiert.

Außerdem war er 2024 als Bösewicht im Flughafen-Thriller ‚Carry-On‘ zu sehen und spielte in der Erfolgsserie ‚Ozark‘ mit, wo er auch als ausführender Produzent tätig war. In ‚Carry-On‘ verkörpert er einen mysteriösen Fremden, der versucht, einen TSA-Agenten zu erpressen, damit dieser ein gefährliches Paket auf einen Weihnachtsflug schmuggelt.

Die Rolle gefiel ihm vor allem wegen ihrer Komplexität. Bateman wollte bewusst keinen „klassischen, abgebrühten Kriminellen“ spielen. „Ich durfte ihn einfach als normalen Typen darstellen, für den das eben sein Job ist“, erzählte er gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘. „Er will dieses Flugzeug in die Luft jagen, dann weitermachen und rechtzeitig zu den Feiertagen nach Hause kommen.“

Sein Co-Star Taron Egerton, der den TSA-Agenten spielte, fand Batemans Rolle gerade deshalb so bedrohlich, weil sie gegen sein gewohntes Image als sympathischer Komödienstar ging. „Es ist ungewöhnlich, weil er nach außen hin sehr harmlos wirkt, aber darunter ist er furchtbar. Wenn man Jason aus seinen Filmen, ‚Arrested Development‘ und ‚Ozark‘ kennt, ist es surreal, mit ihm zu arbeiten.“

Im vergangenen Monat verriet Bateman außerdem, dass er in seinen Zwanzigern Hollywood fast den Rücken gekehrt hätte. „Ich hätte mir ein kleines Café in einer Kleinstadt irgendwo in Westeuropa gekauft, die Sprache gelernt und Freundschaften mit Einheimischen geschlossen“, erzählte er ‚The Hollywood Reporter‘. „Es klingt vielleicht dumm, aber ich wäre mit einer kleinen Schürze herumgelaufen, hätte mich zu den Gästen gesetzt und ein ruhiges, beschauliches Leben geführt – und ich glaube, es hätte mir gefallen.“