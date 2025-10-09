Film Jason Blum über ‚Saw‘-Reboot: James Wan wird beteiligt sein

Jason Blum - The Hunt premiere March 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2025, 11:00 Uhr

Jason Blum hat versprochen, dass James Wan „maßgeblich“ an der Neuauflage der ‚Saw‘-Reihe beteiligt sein wird“.

Der Gründer von Blumhouse und Produzent von Horrorfilmen freut sich, dass er sich die Rechte an der langjährigen Filmreihe gesichert hat, und möchte unbedingt sicherstellen, dass „die Menschen, die diese Magie ursprünglich geschaffen haben“, wieder mit an Bord sind.

Auf die Frage nach seinem kreativen Ansatz antwortete Blum gegenüber ‚Variety‘: „Es ist wirklich schwer, 10 Filme in einer Reihe zu drehen – das nehme ich den Produzenten der Originalserie nicht übel. Und ich bin ihnen dankbar, dass sie uns die Fortsetzung ermöglichen. Meine kreative Einstellung ist die, die ich immer predige: Beziehe die Leute, die die Magie ursprünglich geschaffen haben, stärker mit ein. James Wan [der ursprüngliche Regisseur] wird maßgeblich beteiligt sein. So werden wir die Reihe neu erfinden.“

Die Filmreihe begann 2004 mit dem Original-Klassiker, in dem Tobin Bell als Serienmörder John „Jigsaw“ Kramer zu sehen war, der seine Opfer in „Spielen“ gefangen hält, um ihren Überlebenswillen zu testen. Wan war seit ‚Saw III‘ aus dem Jahr 2006 nicht mehr kreativ an der Reihe beteiligt, zeigte sich jedoch nach der Ankündigung des Blumhouse-Deals im Juni begeistert.