Musik Jay-Z fordert Fans auf, im KI-Zeitalter ‚alles zu hinterfragen‘

Jay-Z - 2008 - Glastonbury - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2026, 19:00 Uhr

Jay-Z hat seine Fans dazu aufgerufen, Informationen im Zeitalter künstlicher Intelligenz kritisch zu hinterfragen.

Der 56-jährige Rapper äußerte sich während seiner Konzerte im ‚SoFi Stadium‘ in Los Angeles zu Gerüchten, die zuvor in den sozialen Medien verbreitet worden waren. Dort hatten Nutzer behauptet, seine Auftritte seien schlecht besucht gewesen oder hätten unter mangelhafter Tonqualität gelitten.

Der Musiker, der mit Beyoncé verheiratet ist, nutzte die Gelegenheit, um sein Publikum vor Manipulationen durch moderne Technologien zu warnen. Die Menschen sollten sich nicht allein auf Behauptungen im Internet verlassen, sondern stärker auf ihre eigenen Wahrnehmungen vertrauen. „Die Leute werden euch erzählen, dass heute Abend niemand hier gewesen sei. Aber ihr habt Augen, ihr könnt selbst sehen“, sagte Jay-Z. Auch die Qualität der Musik könnten die Konzertbesucher schließlich selbst beurteilen.

Der Rapper zog dabei einen Vergleich zwischen künstlicher Intelligenz und klassischen Formen der Propaganda. Manipulationen habe es schon immer gegeben, doch durch neue Technologien sei es inzwischen wesentlich einfacher geworden, Menschen mit täuschend echten Inhalten in die Irre zu führen. „Ihr müsst verstehen, dass ihr alles hinterfragen müsst“, erklärte er.

Besonders kritisch sieht Jay-Z die Fähigkeit künstlicher Intelligenz, menschliche Eigenschaften und kreative Leistungen nachzuahmen. KI-Systeme lernten aus den Informationen, die Menschen ihnen zur Verfügung stellten, und könnten anschließend deren Stil oder Ausdrucksweise imitieren. Das mache sie seiner Ansicht nach jedoch nicht mit menschlicher Kreativität vergleichbar. „Wir haben echte Intelligenz, keine künstliche Intelligenz“, betonte der Musiker.

Später während des Konzerts griff er seine Botschaft erneut auf. Maschinen würden von Menschen lernen, indem diese ihnen ihre Namen, ihren Stil und persönliche Informationen preisgäben. Anschließend könnten die Systeme diese Merkmale nachahmen, ohne selbst eine eigenständige Persönlichkeit zu besitzen. Gerade deshalb sei es wichtig, im Umgang mit digitalen Inhalten aufmerksam zu bleiben und nicht jede Behauptung ungeprüft zu übernehmen.

Unterdessen steht für Jay-Z bereits der nächste große Auftritt fest. Der Rapstar wurde als Hauptact für die Halbzeitshow des ‚Super Bowl LXI‘ angekündigt, der am 14. Februar 2027 im ‚SoFi Stadium‘ stattfinden soll. Für den gebürtigen New Yorker geht damit nach eigenen Angaben ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Jay-Z arbeitet bereits seit 2019 mit der NFL zusammen und ist an der Gestaltung ihrer Live-Unterhaltungsveranstaltungen beteiligt. Nun selbst im Mittelpunkt der Halbzeitshow zu stehen, bezeichnete er als einen besonderen Meilenstein seiner Karriere. „Von ‚Reasonable Doubt‘ bis zur Bühne der Super-Bowl-Halbzeitshow – das war eine unglaubliche Reise“, erklärte er. Nach 30 Jahren Musik und kulturellem Einfluss auf einer der größten Bühnen der Welt auftreten zu dürfen, sei für ihn „ein wahr gewordener Traum“.