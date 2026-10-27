Stars Jay-Z wird Headliner der Super-Bowl-Halbzeitshow 2027

Jay-Z at World Cup 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2026, 10:00 Uhr

Nun ist es offiziell: Rapper Jay-Z wird als Headliner bei der Super-Bowl-Halbzeitshow 2027 auftreten.

Jay-Z wird bei der Super-Bowl-Halbzeitshow 2027 als Headliner auftreten.

Der Rapper, der seit 2019 mit der NFL bei der Gestaltung ihrer Live-Entertainment-Events zusammenarbeitet, wurde als Hauptact für den Super Bowl LXI bestätigt, der am 14. Februar im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, stattfindet. Er bezeichnete den Auftritt als „einen wahr gewordenen Traum“. In einem Statement erklärte Jay-Z: „Von ‚Reasonable Doubt‘ bis auf die Halbzeitbühne des Super Bowl – das war eine Reise. Dreißig Jahre Musik, Arbeit und Kultur auf der größten Bühne der Welt. Dieser Weg ist nach wie vor ein wahr gewordener Traum.“

Jay-Z und seine Firma Roc Nation arbeiten seit 2019 mit der NFL zusammen. Der Rapper wurde damit beauftragt, die großen Entertainment-Events der Football-Liga zu produzieren. Dazu gehört auch die Super-Bowl-Halbzeitshow, bei der in den vergangenen Jahren unter anderem Shakira und Jennifer Lopez, Kendrick Lamar, Usher sowie Bad Bunny als Headliner auftraten. NFL-Commissioner Roger Goodell verriet nun, dass er sich bereits seit Beginn der Zusammenarbeit gewünscht habe, Jay-Z selbst auf der Super-Bowl-Bühne zu sehen.

Als der Vertrag mit Roc Nation zur Produktion der Show abgeschlossen worden sei, habe er nur eine Bitte gehabt: Jay-Z solle eines Tages selbst auftreten, sobald für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen sei. „Ich könnte mich nicht mehr darüber freuen, dass Fans auf der ganzen Welt die Kunstfertigkeit, Kreativität und den kulturellen Einfluss erleben werden, die er auf die Super-Bowl-Bühne bringen wird“, ergänzte Goodell.

Seit Wochen wurde darüber spekuliert, wer 2027 als Headliner auftreten würde. Dabei verdichteten sich die Hinweise, dass der ’99 Problems‘-Interpret endlich selbst auf der Bühne stehen könnte. Bereits im vergangenen Jahr hatte Show-Produzent Jesse Collins verraten, wie stark Jay-Z in die Planung der Halbzeitshow eingebunden ist. Die Entscheidung darüber, welcher Künstler auftritt, liege jedes Jahr beim Rapper selbst. Gegenüber ‚Variety‘ betonte Collins: „Seit wir bei der Show dabei sind, hat er die Entscheidung jedes Jahr selbst getroffen, und es war großartig. Er hat immer die richtige Wahl getroffen!“

Die Halbzeitshow im vergangenen Jahr, bei der Bad Bunny als Headliner auftrat, erhielt neun Emmy-Nominierungen und erreichte 128,2 Millionen Zuschauer. Damit war sie gemessen an der Zuschauerzahl die vierterfolgreichste Super-Bowl-Halbzeitshow aller Zeiten.