Musik Shakira bricht Amazon-Music-Rekord – Dua Lipa begleitet sie bei Überraschungsauftritt in Madrid

Shakira performs at Shakira Stadium Madrid Oct 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2026, 18:00 Uhr

Shakira hat mit ihrem Konzert in Madrid einen neuen Rekord bei Amazon Music aufgestellt.

Der Auftritt am 3. Oktober wurde zum meistgesehenen Livestream einer weiblichen Künstlerin auf der Plattform und bot den Fans mit Dua Lipa zudem einen prominenten Überraschungsgast. Das Konzert wurde live aus dem Shakira Stadium übertragen, einer temporären Veranstaltungsstätte innerhalb des Iberdrola-Music-Komplexes. Dort absolviert die kolumbianische Sängerin im Rahmen ihrer ‚Las Mujeres Ya No Lloran World Tour‘ eine zwölf Konzerte umfassende Residenz.

Für einen besonderen Moment sorgte Dua Lipa, die Shakira auf der Bühne überraschte und gemeinsam mit ihr eine Akustikversion von ‚Antología‘ sang. Der Song stammt aus Shakiras Album ‚Pies Descalzos‘ und gehört zu den älteren Titeln im Repertoire der ‚Hips Don’t Lie‘-Sängerin. Shakira kündigte ihren Gast mit einer persönlichen Würdigung an. Es sei für sie „eine Ehre und ein Privileg“, diesen für sie so bedeutenden Song gemeinsam mit einer Frau zu singen, „die auf der ganzen Welt so bewundert und geliebt wird“.

Auch Dua zeigte sich anschließend begeistert von dem gemeinsamen Auftritt. Auf Spanisch schrieb die ‚Training Season‘-Interpretin, sie habe während des Duetts das Gefühl gehabt, dass Shakira, sie selbst und das Publikum „eins waren“. Sie sei sehr dankbar, eine derart schöne Erinnerung mit nach Hause nehmen zu können.

Die Madrider Konzertreihe begann am 18. September und läuft noch bis zum 11. Oktober. Für Shakira ist die erfolgreiche Tournee auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie vor einigen Jahren ernsthaft darüber nachgedacht hatte, sich vollständig aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen. Gegenüber ‚Vogue‘ verriet die Sängerin, sie sei damals bereit gewesen, „einfach einen Bauernhof zu kaufen, Tiere zu halten und mich aus der Musik zurückzuziehen“. Heute könne sie über diesen Gedanken nur staunen. Rückblickend habe sie erkannt, dass sie noch sehr viel zu sagen und zu tun habe. Manchmal nehme man die eigene Arbeit als selbstverständlich hin oder vergesse sogar, wer man eigentlich sei.

Trotz ihrer jahrzehntelangen Karriere genießt die 49-Jährige Liveauftritte nach eigenen Angaben noch immer besonders. Dabei empfinde sie die Menschen vor der Bühne längst nicht mehr als irgendein anonymes Publikum. „Ich tue es umgeben von meiner Familie“, sagte Shakira über ihre Konzerte. Sie habe das Gefühl, dass langjährige Fans sie wirklich verstünden und auch ihre Fehler und Schwächen kennen würden. Gerade deshalb empfinde sie diese Verbindung als besonders: „Sie verurteilen mich nicht für meine Schwächen.“