Film Jeff Goldblum isst wegen Tierthemen in ‚Wicked: For Good‘ kein Fleisch mehr

Jeff Goldblum is The Wizard of Oz and Michelle Yeoh is Madam Morrible in Wicked - Universal Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2025, 15:00 Uhr

Jeff Goldblum hat „aufgehört, Fleisch zu essen“, nachdem er sich im Rahmen der Dreharbeiten zu ‚Wicked: For Good‘ mit dem Thema Tierquälerei auseinandergesetzt hatte.

Der 73-jährige Schauspieler spielt im kommenden Musical-Blockbuster den Zauberer von Oz – ein Charakter, der Tiere als Sündenböcke nutzt, um seine totalitäre Herrschaft über die Smaragdstadt und das Land Oz aufrechtzuerhalten. Goldblum verriet nun, dass ihn die Arbeit an dem Film so sehr verändert habe, dass er Vegetarier geworden ist.

„Es ist ungewöhnlich, dass man in dieser Lebensphase noch über einen längeren Zeitraum an etwas arbeiten und dabei immer fruchtbarere, spannendere und relevantere Rollen bekommen darf“, sagte er in der Sendung ‚This Morning‘. „Mit [Regisseur] Jon M. Chu zu arbeiten, ist erstaunlich. Es hat mich verändert. Nachdem wir über Tierquälerei gesprochen haben, habe ich aufgehört, Fleisch und Geflügel zu essen.“ Dieses Weihnachten und Thanksgiving werde er also wohl etwas anderes auf dem Teller haben als den üblichen Braten. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Welt für alle Menschen auf der Erde funktioniert – und auch für alle Lebewesen.“

Die Handlung von ‚Wicked: For Good‘ – basierend auf der zweiten Hälfte des Broadway-Musicals ‚Wicked‘ – folgt Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande), deren Beziehung auf die Probe gestellt wird, als die Gute Hexe gezwungen ist, sich zwischen ihrer besten Freundin und dem Zauberer von Oz (Goldblum) zu entscheiden. Der Film, der am 21. November 2025 in die Kinos kommt, zeigt außerdem Jonathan Bailey als Prinz Fiyero, Michelle Yeoh als Madame Morrible, Ethan Slater als Boq und Colman Domingo als den feigen Löwen.