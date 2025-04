Stars Jeff Goldblum: Nach exzessivem Konsum von Karotten ist er ‚orange‘ geworden

Jeff Goldblum - FAMOUS - London St Pancras International - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.04.2025, 14:00 Uhr

Jeff Goldblum scherzte darüber, dass er einmal „orange“ geworden sei, nachdem er eine Woche lang nur Karotten gegessen hatte.

Der 72-jährige Schauspieler verriet, dass er „orange“ geworden sei, nachdem er während einer Reise vor einigen Jahrzehnten im Rahmen verschiedener Diäten und Ernährungsweisen mehrere Tage lang nur das Gemüse konsumierte.

Goldblum erzählte in einem Gespräch mit dem Komikern Ed Gamble und James Acaster in ihrem ‚Off Menu‘-Podcast: „Ich habe – vor einigen Jahrzehnten – große Säcke voller Karotten mit mir herumgetragen. Und ich hatte auf Reisen eine Maschine mit dabei und ich aß eine Woche lang nur Karotten, und ich wurde orange, und alles kam wieder orange aus mir heraus.“ Woraufhin Ed lachend fragte: „Hat es dich echt orange gemacht?“ Der ‚Jurassic Park‘-Star antwortete: „Ja. Aber ich habe trotzdem viele Variationen davon ausprobiert.“ Jeff gab zudem zu, dass er auch heute immer noch mit verschiedenen Diäten und Lebensmitteln experimentieren würde, um herauszufinden, was am besten für seinen Körper ist und ihm am meisten Energie gibt.