Film Jenna Ortega über ‚Beetlejuice Beetlejuice’: Keine Sekunde gezögert

Jenna Ortega - 75th Prime Time Emmy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2024, 10:00 Uhr

Jenna Ortega hat nicht gezögert, sich der Besetzung von ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ anzuschließen.

Die 21-jährige Schauspielerin spielt in dem neuen Film an der Seite von Michael Keaton, Winona Ryder und Catherine O’Hara, und Jenna freute sich auch über das Wiedersehen mit ‘Wednesday’-Regisseur Tim Burton.

Jenna, die in der Netflix-Hitserie die Rolle der Wednesday Addams spielt, erzählte ‚Extra‘: „[Tim] hat mich aus dem Konzept gebracht. Es war in Malibu … wir sprachen über ‚Wednesday‘ und er gab mir das ‚Beetlejuice‘-Skript. Ich sagte: ‚Oh, okay, klar, cool. Danke vielmals.‘. Ich stieg in mein Auto und hielt nach zehn Minuten Fahrt auf dem Pacific Coast Highway an … und las das ganze Ding.“ Und Jenna wusste „so ziemlich“ sofort, dass sie bei dem Projekt mitmachen wollte.

Kürzlich hat Michael Keaton – Jennas ‚Beetlejuice‘-Co-Star – die Schauspielerin in den höchsten Tönen gelobt und sie als ein „wirklich besonderes“ Talent bezeichnet. Der 72-jährige Schauspieler verriet, dass er die Erfahrung genossen hat, mit Jenna an dem neuen Film zu arbeiten. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ sagte Michael, der 1988 im Originalfilm ‚Beetlejuice‘ mitspielte: „Oh Mann, sie ist gut, sie hat es einfach drauf, wisst ihr? Sie hat den Ton getroffen. Sie ist aufgetaucht und hat sofort gewusst, was der Ton ist und ist einfach reingeschlüpft, wie sie es jeden Tag macht. Sie ist wirklich etwas Besonderes.“

Der neue Film wartet mit einem Staraufgebot auf, zu dem auch Monica Bellucci und Willem Dafoe gehören.