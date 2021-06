Jennifer Aniston: Das war die unfassbare Gage für die kurze „Friends“ Reunion

03.06.2021 08:31 Uhr

Enthüllt: Jennifer Aniston und Co. haben eine Mega-Gage für ihre Fernsehspecial-Reunion bekommen.

Die 52-jährige Schauspielerin vereinte sich nach 17 Jahren wieder mit ihren Co-Stars Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer und Matt LeBlanc, um ein Reunion-Special der beliebten Sitcom für HBO Max zu drehen.

90-Minuten-Special mit Megagage

Für das 90-minütige Special sollen die Stars jeweils umgerecht mehr als zwei Millionen Euro erhalten haben! Noch in der ersten Staffel bekamen alle sechs Hauptdarsteller laut „Business Insider‘“„nur“ 22.500 Dollar pro Folge. In Staffel zwei bekamen Jennifer und David dann bis zu 40.000 Dollar pro Folge, weil sie die Publikumslieblinge waren. Wie emotional es war, ans Set zurückzukehren, beschrieb Jennifer Aniston kürzlich: „Es war in gewisser Weise ein Schlag ins Herz. Das war es für uns alle, denke ich. Sogar Courteney haben wir Tränen entlockt“, erinnerte sich Aniston an die Dreharbeiten im Gespräch mit Gayle King in der SiriusXM-Sendung „Gayle King in the House“.

Jennifer Aniston war 10 Jahre dabei

Jennifer Aniston – die von 1994 bis 2004 die Rolle der Rachel Green in der Sitcom spielte – gab zu, dass sie und ihre Co-Stars sehr naiv waren in dem, was sie erwartet haben, als sie in die Stage 24 in den Warner Bros. Studios zurückkehrten, um das Wiedersehen zu filmen. Und als sie all die gleichen Requisiten und Set-Teile sahen, die in der Originalserie verwendet wurden, wurden sie von ihren Emotionen überwältigt.

Sie fügte hinzu: „Wir haben es romantisiert, aber man muss auch bedenken, dass wir [seit dem Serienfinale] nicht mehr dort waren. Und diese Zeit war eine sehr spezielle Zeit, in der wir uns von etwas verabschiedeten, das uns sehr am Herzen lag, aber wir wussten, dass es an der Zeit war, uns zu verabschieden. Unser Leben lag noch vor uns. Wir hatten unsere Zukunft noch vor uns.“ (Bang)