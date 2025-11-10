Stars Jennifer Aniston: Ihr Freund enthüllt das Geheimnis einer glücklichen Beziehung

Jim Curtis - Instagram - November - 2025 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2025, 09:00 Uhr

Die 'Friends'-Ikone tauchte in einem Clip ihres Freundes auf, in dem es um das Thema Liebe geht.

Jennifer Anistons Freund Jim Curtis hat das Geheimnis für eine erfolgreiche Beziehung verraten.

Der Transformations-Coach und Hypnotherapeut teilte am Samstag (8. November) einen Clip auf seinem Instagram-Account, in dem er Tipps für Menschen gab, die sich in etwas verlieben, das gar nicht existiert. Zu Beginn des Clips fragt Jennifer, die ihre Beziehung mit Jim am 2. November öffentlich machte: „Hey Jim, wie höre ich auf, mich in die Idee von jemandem zu verlieben?“

Jim lächelte und erklärte zunächst das Prinzip der Manifestation, bevor er ausführlich darauf einging, warum es so wichtig ist, im Hier und Jetzt zu bleiben. Er antwortete: „Ich mag diese Frage vor allem deshalb, weil das Unterbewusstsein nicht zwischen Realität und Fantasie unterscheiden kann. Je mehr du also über eine Zukunft fantasierst, die aktuell gar nicht existiert, desto realer machst du sie. Das ist Manifestation.“

Der 50-Jährige fügte hinzu: „In einer Beziehung ist es jedoch so: Wenn du dir ausmalst, wie eine Ehe mit Kindern und einem Haus auf dem Land aussehen würde, ohne darauf zu achten, was gerade in diesem Moment passiert, dann verliebst du dich in etwas, das gar nicht existiert – und legst wahrscheinlich zu viel Bedeutung in diese Person.“ Anschließend ging Jim darauf ein, wie man diese Gedanken stoppen könne: „Indem man genau hinschaut, was im Hier und Jetzt passiert. Bleib präsent und geh nicht zu weit in die Zukunft, bevor sie tatsächlich eintritt.“

Beziehungsgerüchte um Jennifer und Jim kamen erstmals auf, als das Paar über das verlängerte Wochenende am 4. Juli gemeinsam auf Mallorca Urlaub machte. Laut ‚MailOnline‘ stellte die Schauspielerin Jim – der regelmäßig inspirierende Zitate und „Manifestationen“ postet, um Menschen dabei zu helfen, die Liebe zu finden – begeistert ihrem ‚Kill the Boss‘-Co-Star Jason Bateman und dessen Frau Amanda Anka vor. Das Quartett unternahm anschließend gemeinsam einen Bootsausflug auf einer Yacht.