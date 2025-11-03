Stars Jennifer Aniston macht Beziehung mit Freund bei Instagram offiziell

Jennifer Aniston and Jim Curtis - Instagram - Nov - 2025 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2025, 09:00 Uhr

Die 'Friends'-Darstellerin zeigt ihren neuen Freund ganz offen auf ihrem Instagram-Account.

Jennifer Aniston hat Jim Curtis auf Instagram offiziell als ihren Freund vorgestellt.

Die US-Schauspielerin – die erstmals im Juli mit dem Hypnotherapeuten in Verbindung gebracht wurde – machte Jim am Sonntag (2. November) anlässlich seines Geburtstags eine süße Liebeserklärung. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das die beiden in einer innigen Umarmung zeigt, schrieb die 56-Jährige: „Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster.“ Ihre romantische Botschaft unterstrich sie mit dem Wort „Hochgeschätzt“ und einem roten Herz-Emoji.

Der Post löste eine Welle an Reaktionen in der Kommentarspalte aus. Ein Nutzer schrieb: „Diese Version von dir ist meine liebste! Gesund, glücklich, erfolgreich und verliebt! Du hast das so sehr verdient, Jen! Alles Gute zum Geburtstag an deine Liebe!“ Ein anderer kommentierte: „Ich könnte nicht glücklicher für euch beide sein. Mein Herz platzt vor Freude.“ Und ein dritter Fan schrieb: „Zwei inspirierende, wunderschöne Menschen – innen wie außen. Ich sende euch all die Liebe dieser Welt.“

Jennifer – die von 2000 bis 2005 mit Hollywood-Star Brad Pitt und von 2015 bis 2018 mit Schauspieler Justin Theroux liiert war – hatte erstmals Liebesspekulationen mit Jim ausgelöst, als die beiden das Wochenende zum 4. Juli gemeinsam auf Mallorca verbrachten. Laut ‚MailOnline‘ stellte sie Jim – der regelmäßig inspirierende Zitate und „Manifestationen“ teilt, um Menschen dabei zu helfen, Liebe zu finden – voller Begeisterung ihrem ‚Kill the Boss‘-Co-Star Jason Bateman und dessen Frau Amanda Anka vor. Die vier unternahmen anschließend gemeinsam einen Yachtausflug.

Später reflektierte Jim in seinem Newsletter über die Reise. Laut der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘ schrieb er: „Ich bin zurück aus dem Urlaub – und was für eine Erfahrung! Als ich krank, traurig, festgefahren und voller Schmerz war, hätte ich nie gedacht, dass ich einmal die Fülle, Freude und Liebe erleben würde, die ich jetzt täglich erfahre. Ich habe einfach nur einen Schritt gemacht, eine Entscheidung getroffen – und die nächste folgte.“