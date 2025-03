Film Jennifer Coolidge: „Peinlicher“ Moment mit Ed Harris bei den ‚Riff Raff‘-Dreharbeiten

Jennifer Coolidge in Riff Raff - Roadside Attractions - EPK BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2025, 11:00 Uhr

Jennifer Coolidge verriet, dass sie einen „peinlichen“ Moment mit Ed Harris am ‚Riff Raff‘-Set erlebte.

Die 63-jährige Schauspielerin spielt in der neuen Krimikomödie an der Seite ihres Co-Stars Ed (74) mit, in der es um ein lang erwartetes Familientreffen geht.

Als das Drehbuch jedoch vorsah, dass sie ihren Ex-Mann in einer Szene begrapschen sollte, war sich Jennifer nicht sicher, ob sie den Star vorher um seine Zustimmung bitten sollte. Die Darstellerin erklärte in einem Gespräch mit ‚MovieWeb‘: „Ich habe echt gemerkt, dass Ed nicht darauf stand!“ Coolidge habe den Eindruck gehabt, dass Harris „einfach entsetzt“ gewesen sei, als sie ihn „begrapschte“: „Er ist so eine Legende und ich wette, er war einfach entsetzt, als ich ihn begrapscht habe.“ Die Szene sei ihr deshalb „peinlich“ gewesen. Die ‚American Pie‘-Darstellerin konnte in den vergangenen Jahren dank ihrer mit einem Emmy-ausgezeichneten Rolle der Tanya McQuoid in ‚The White Lotus‘ ein großes Karriere-Comeback feiern.