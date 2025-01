Stars Jennifer Garner: Freundin starb in Flammenhölle

Jennifer Garner - Advance screening of Netflix's Family Switch - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin trauert um eine enge Freundin, die bei den Großbränden in Kalifornien starb.

Jennifer Garner hat bei den Waldbränden in Los Angeles eine Freundin verloren.

Die US-Schauspielerin zeigt sich erschüttert von der verheerenden Brandkatastrophe in der Hollywood-Metropole. In einem TV-Interview mit ‚MSNBC‘ enthüllte die 52-Jährige mit gebrochener Stimme: „Ich habe eine Freundin verloren. Sie ist nicht rechtzeitig rausgekommen. Mir blutet das Herz für meine Freunde. Ich meine, mir fallen 100 Familien ein, und es sind 5.000 Häuser verloren gegangen. Ich könnte, ohne auch nur daran zu denken, eine Liste mit 100 Freunden aufschreiben, die ihr Zuhause verloren haben.“

Das Interview wurde in Pacific Palisades in der Nähe von Jennifers Haus in Brentwood aufgenommen. „Das Haus meiner besten Freundin war die Straße runter. Sie hatten einen Gong in ihrem Vorgarten. Es gab so viele Kinder, die auf der Straße spielten, und sie schlugen am Ende des Tages den Gong und riefen sie nach Hause“, erzählte die Darstellerin. „Das ist die Straße, die wir bei den 5Ks entlanglaufen. Hier fährt das kleine Feuerwehrauto – Gott segne unsere Feuerwehrleute – bei der Parade am 4. Juli.“

Jennifers eigenes Haus hat die Brände überstanden. „Ich fühle mich fast schuldig dabei, durch mein Haus zu gehen“, räumte sie ein. Ihr Ex-Mann Ben Affleck suchte bei der Schauspielerin Schutz, nachdem er sein eigenes Zuhause verlassen musste. „Bens Haus steht immer noch unter Evakuierungsbefehl, aber er ist so dankbar, dass sein Besitz vorerst sicher ist. Ben kennt viele Leute, die leider ihre Häuser verloren haben. Er hat eine Menge Verwüstung gesehen und es ist mehr als tragisch“, berichtete ein Insider gegenüber ‚Page Six‘.