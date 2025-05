Musik Jennifer Lopez kündigt Residenz in Las Vegas an

Jennifer Lopez - January 2024 - 81st Annual Golden Globe Awards - California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2025, 16:00 Uhr

Jennifer Lopez hat eine Residenz in Las Vegas im Colosseum im Caesars Palace angekündigt.

Die ‚On The Floor‘-Hitmacherin kehrt mit ‚Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas‘, das am 30. Dezember 2025 eröffnet, nach Sin City zurück, mit weiteren Terminen am 31. Dezember, 2. Januar und 3. Januar 2026. Weitere acht Termine finden im März 2026 statt.

Als sie am Montag (26. Mai) die American Music Awards (AMAs) in Fontainebleau Las Vegas moderierte, postete JLo auf Instagram: „Wir sind zurück! Ich mache eine Residency in Las Vegas! Begleiten Sie mich bei Up All Night Live In Las Vegas At The Colosseum at Caesars Palace.“

Zuvor spielte Jennifer Lopez zwischen 2016 und 2018 120 Shows im Planet Hollywood Resort and Casino. Die ‚Jennifer Lopez: All I Have‘-Konzerte brachten dem Superstar mehr als 100 Millionen Dollar ein.

Erst kürzlich dachte die ‚Waiting For Tonight‘-Hitmacherin darüber nach, wie „stolz“ sie auf ihre schillernde Karriere ist. Der 55-jährige Star, der in der Musik- und Filmindustrie große Erfolge gefeiert hat, sagte vor dem Auftritt der AMAs gegenüber ‚People‘: „Alles fühlt sich an, als hätte ich es gerade erst getan. Ich erinnere mich an die Momente. Ich erinnere mich, dass ich mich für sie angezogen habe. Ich erinnere mich an Dinge, die die Leute sagten, als wir danach zur Bühne gingen. Es sind all diese erstaunlichen Kernerinnerungen meines Lebens, die, wenn man darauf zurückblickt … Ich weiß nicht, ob ich emotional werde, aber ich denke auf jeden Fall: ‚Wow.‘ Glücklich. Ich habe das gemacht und ich bin stolz darauf.“