Stars Jennifer Lopez: Scheidung von Ben Affleck

Ben Affleck and Jennifer Lopez - LA Premiere Of Amazon MGM - This Is Me...Now: A Love Story - Gettty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2024, 09:54 Uhr

Nun ist es offiziell: Die Sängerin und der Schauspieler gehen getrennte Wege.

Jennifer Lopez hat die Scheidung von Ben Affleck eingereicht.

Die Sängerin war bereits in den frühen 2000er Jahren mit dem Hollywood-Star verlobt, bevor sie sich trennten. Obwohl sich das Paar 2021 wieder versöhnte und 2022 vor den Traualtar trat, ist jetzt erneut alles aus: Die Promi-Ehe ist nach zwei Jahren gescheitert.

Laut Dokumenten, die ‚TMZ‘ vorliegen, hat die ‚Jenny From the Block‘-Interpretin am Dienstag (20. August) vor dem L.A. County Superior Court ohne einen Anwalt entsprechende Unterlagen eingereicht. Als Trennungsdatum ist der 26. April 2024 angegeben. Vor genau zwei Jahren feierten „Bennifer“ eine große Hochzeit im US-Bundesstaat Georgia. Zwei Monate davor hatten sie sich bereits in Las Vegas das Jawort gegeben. Laut ‚TMZ‘ sagt die 55-Jährige in ihrem Scheidungsantrag nicht, ob es einen Ehevertrag gibt. Der Website zufolge soll aber keiner existieren.

Ein Insider enthüllt gegenüber dem ‚People‘-Magazin, dass die Musikerin „sehr enttäuscht und traurig“ über die Trennung sei. „Ben hat ihr keine Anzeichen gegeben, dass er ihre Ehe fortsetzen will. Er hat kein Engagement und kein Interesse daran gezeigt, dass ihre Ehe funktioniert. Es ist so weit gekommen, dass sie einfach auf sich selbst aufpassen muss“, so der Vertraute.