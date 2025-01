Film Jennifer Lopez: Sie identifiziert sich mit ihrer ,Unstoppable‘-Rolle

Jennifer Lopez - Unstoppable screening LA Dec 15 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2025, 09:00 Uhr

Jennifer Lopez sprach darüber, dass sie ihre Familie nach „schwierigen Beziehungen“ zusammenhalten musste.

Die 55-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony die 16-jährigen Zwillinge Max und Emme hat und im vergangenen Jahr die Scheidung von Ben Affleck einreichte, reflektierte über ihre Rolle als Judy Robles in ,Unstoppable‘.

,Unstoppable‘ handelt von der Lebensgeschichte des einbeinigen Wrestlers Anthony Robles. Lopez erklärte in einem Interview mit ,Variety‘: „Wir sind Seelenverwandte. Wir sind beide als Latinas in diesem Land aufgewachsen. Wir haben beide Kinder und haben Hoffnungen und Träume für sie. Wir hatten beide schwierige Beziehungen, die uns dazu brachten, unsere Familien zusammenzuhalten.“ Die ,On The Floor‘-Sängerin ist es gewohnt, starke Frauen in Filmen wie ,Selena‘, ,Hustlers‘ und dem neuen Musical ,Kiss of the Spider Woman‘ zu verkörpern. Die Künstlerin bestand zudem darauf, dass Frauen „von Geburt an stark sein müssen“: „Frauen sind stark. Wir müssen es sein. Von der Minute an, in der Frauen geboren werden, müssen wir uns immer beweisen, um zu zeigen, dass wir gut genug sind. Das schafft eine Art von Stärke. Und dann bringen viele von uns ein Kind zur Welt – und nichts macht einen stärker als das.“