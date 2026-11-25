Musik Jennifer Lopez zieht Konsequenzen: ‚Nie wieder‘ nach 20-Millionen-Dollar-Projekt

Jennifer Lopez - Unstoppable UK Special Screening - VIP Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2026, 14:15 Uhr

Jennifer Lopez zieht nach ihrem 20-Millionen-Dollar-Projekt Konsequenzen.

Jennifer Lopez hat aus ihrem bislang wohl kostspieligsten Herzensprojekt eine klare Lehre gezogen.

Rund 20 Millionen US-Dollar soll die Sängerin aus eigener Tasche in ihr Album ‚This Is Me…Now‘, den dazugehörigen Musikfilm und eine Dokumentation investiert haben. Rückblickend ist die 57-Jährige zwar stolz auf das ambitionierte Vorhaben, eine Wiederholung kommt für sie allerdings nicht infrage.

Im Podcast ‚Popcast‘ der ‚New York Times‘ sprach Lopez ausführlich über das Projekt, das aus drei Teilen bestand: dem Album ‚This Is Me…Now‘, dem Musikfilm ‚This Is Me…Now: A Love Story‘ und der Dokumentation ‚The Greatest Love Story Never Told‘. Dabei habe sie bewusst beschlossen, sich verletzlich zu zeigen und auch ihre persönlichen Schwächen nicht zu verbergen. Allerdings sei diese Offenheit beim Publikum nicht so angekommen, wie sie es sich erhofft hatte. „Bei meinem letzten Album habe ich versucht, meine Unvollkommenheiten zuzulassen. Aber es wurde nicht so aufgenommen, oder? Ich glaube, jeder Künstler hat einen bestimmten Bereich, in dem er sein Publikum erreicht. Und es ist in Ordnung, wenn all das nebeneinander existiert“, erklärte sie.

Im Nachhinein habe die aufwendige Inszenierung allerdings den Blick auf das Wesentliche verstellt. „Ich glaube, das ganze Projekt hat das eigentliche Musikvorhaben überschattet. Und genau darum ging es mir schließlich. Das war für mich enttäuschend“, räumte Lopez ein. Trotz dieser Ernüchterung betrachtet sie ihre Arbeit inzwischen wieder mit mehr Wohlwollen. Als sie sich den Film kürzlich gemeinsam mit einem Freund erneut ansah, sei ihr bewusst geworden, wie viel sie damals gewagt hatte. „Ich dachte: ‚Wow, das war wirklich ambitioniert. Das war eine große Sache und hatte eine Botschaft.‘ Darauf bin ich stolz, denn ich glaube, ich befand mich auf einer Reise, die ich selbst noch gar nicht verstanden hatte.“

Ein wesentlicher Streitpunkt waren die angeblichen Kosten von 20 Millionen Dollar. Nachdem ein potenzieller Finanzierungspartner abgesprungen war, entschied sich Lopez offenbar, das Vorhaben selbst zu bezahlen. Das Branchenmagazin ‚Variety‘ berichtete damals, dass sie die gesamte Summe aus ihrem Privatvermögen investiert habe. Im Podcast machte sie nun unmissverständlich klar, dass sie einen solchen finanziellen Kraftakt nicht noch einmal unternehmen möchte. Lachend erklärte sie: „Aber übrigens: Nie wieder! Ganz ehrlich. Ich habe meine Lektion gelernt.“