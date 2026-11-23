Film Jennifer Lopez deutet Fortsetzung von ‚Das Schwiegermonster‘ an

Jennifer Lopez attends the Premiere of Paramount+'s The JLO Show - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2026, 11:00 Uhr

Jennifer Lopez hat verraten, dass sie daran arbeitet, ihren Film 'Das Schwiegermonster' aus dem Jahr 2005 mit einer Fortsetzung zurück auf die Kinoleinwand zu bringen.

Jennifer Lopez kann sich eine Fortsetzung der Komödie ‚Das Schwiegermonster‘ gut vorstellen.

Wie die Schauspielerin verriet, steht sie bereits mit ihrer damaligen Filmpartnerin Jane Fonda im Gespräch über eine mögliche Rückkehr des Films. 2005 war Lopez an der Seite von Fonda und Michael Vartan in der Komödie zu sehen, in der eine kontrollsüchtige Mutter versucht, die Beziehung ihres Sohnes zu zerstören. Der Film entwickelte sich zum Kassenerfolg, auch wenn Lopez für ihre Darstellung eine Nominierung für die Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin erhielt.

An einer erneuten Zusammenarbeit mit Fonda hätte sie dennoch großes Interesse. „Ich liebe Jane. Und Michael [Vartan] auch. Die Zusammenarbeit mit Jane war fantastisch. Ich habe sie einfach geliebt. Wir sprechen darüber, vielleicht einen weiteren Film zu machen“, erklärte die 57-Jährige in der ‚Drew Barrymore Show‘.

Als Nächstes wird Lopez im Film ‚The Last Mrs. Parrish‘ zu sehen sein, dessen Veröffentlichung für das kommende Jahr erwartet wird. Die Sängerin hat derzeit alle Hände voll zu tun. Kürzlich verriet sie, dass sie wieder im Studio steht, um an neuer Musik zu arbeiten. Außerdem ist sie mit der Promotion ihres Konzertfilms ‚The JLo Show‘ beschäftigt, der während ihrer Konzertresidenz in Las Vegas gedreht wurde.

Bei der Premiere des Films am Donnerstag (19. November) in Los Angeles sprach Lopez mit ‚Variety‘ über ihre Zukunftspläne. „Ich arbeite an meinem nächsten Album, mache gerade viel Musik und genieße einfach das Leben“, erklärte sie. Die Show markiere einen wichtigen Moment in ihrer Karriere. „Sie setzt einen Schlusspunkt, einen Punkt, ein Ausrufezeichen, eigentlich sogar zwei Ausrufezeichen hinter alles, was ich bisher gemacht habe. Jetzt können wir eine neue Geschichte erzählen“, erzählte die ‚On the Floor‘-Interpretin.

Dieser Neuanfang sei auch ein wenig „beängstigend“, da sie inzwischen auf sich allein gestellt sei. „Meine Kinder sind aufs College gegangen und ich bin Single und all das. Gleichzeitig ist es aber auch unglaublich aufregend“, ergänzte Lopez. Sie fühle sich so gut und selbstbestimmt wie lange nicht mehr.