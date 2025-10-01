Film Jeremy Irons übernimmt Bösewicht-Rolle in ‚Highlander‘-Remake

01.10.2025

Der Schauspieler wird im Remake des Filmklassikers zu sehen sein.

Jeremy Irons wird Berichten zufolge in ‚Highlander‘ mitspielen.

Der 77-jährige Schauspieler soll für das kommende Amazon-MGM-Remake des Films von 1980 zugesagt haben, in dem Henry Cavill die Hauptrolle übernimmt. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ wird Irons den bösen Anführer der Watchers im Film spielen. Der geheime Orden betrachtet die Unsterblichen als Bedrohung für die Menschheit.

Cavill wird den schottischen Highlander Connor MacLeod darstellen, der herausfindet, dass er ein unsterblicher Krieger ist. Unterstützt vom Schwertkämpfer Ramirez – der im Remake von Russell Crowe gespielt wird – kämpft er über Jahrhunderte hinweg, bis „es nur einen geben kann“. Dave Bautista wurde als Kurgen – der Hauptbösewicht des Films – besetzt, während Karen Gillan MacLeods sterbliche Ehefrau spielen wird.

Weitere Darsteller sind Marisa Abela, Djimon Hounsou, Max Zhang und WWE-Superstar Drew McIntyre. Regie bei ‚Highlander‘ führt Chad Stahelski nach einem Drehbuch von Michael Finch. Die Produktion des Films wurde verschoben und soll 2026 wieder aufgenommen werden, nachdem sich Cavill bei den Vorbereitungen für die Rolle verletzt hatte.

Letzten Monat teilte der 42-Jährige ein Foto von sich, auf dem er sich auf der Couch ausruht. Auch sein verletzter Fuß war zu sehen. Zu dem Post schrieb der ‚The Witcher‘-Darsteller: „Aus der Nacht, die mich umhüllt, Schwarz wie die Grube von Pol zu Pol, danke ich welchen Göttern auch immer für meine unbesiegbare Seele. Im harten Griff der Umstände habe ich weder gezuckt noch laut geweint. Unter den Schlägen des Zufalls ist mein Kopf blutig, aber ungebrochen.“