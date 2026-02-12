Film Jerry Bruckheimer bestätigt: ‚F1‘-Fortsetzung in Arbeit

Brad Pitt - F1 - Apple TV - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2026, 14:00 Uhr

Jerry Bruckheimer bestätigt, dass eine 'F1'-Fortsetzung in Arbeit ist.

Eine Fortsetzung des Films ‚F1‘ ist aktuell in Planung.

Produzent Jerry Bruckheimer verriet, dass bereits eine „wirklich gute“ Story in Arbeit sei. Zudem präsentiere man Rennlegende Lewis Hamilton, der schon beim ersten Film als Produzent beteiligt war, schon die ersten Ideen. Bruckheimer, der unter anderem die ‚Top Gun‘- und ‚Fluch der Karibik‘-Reihen produzierte, sagte bei der Nominees Night von ‚The Hollywood Reporter‘ gegenüber ‚People‘: „Wir arbeiten an der Geschichte. Sie ist wirklich gut. Wir sprechen mit Lewis Hamilton. Wir entwickeln das Projekt gemeinsam mit ihm, stellen ihm unsere Ideen vor und schauen, was er davon hält.“ Bezüglich einer möglichen Rückkehr von Stars wie Brad Pitt hielt sich der 82-Jährige bedeckt: „Mal sehen. Das verrate ich euch noch nicht.“

Im ersten ‚F1‘-Film spielte Pitt den ehemaligen Rennsport-Überflieger Sonny Hayes, der nach 30 Jahren und nach einem schweren Unfall als Außenseiter in die Formel 1 zurückkehrt. Damson Idris verkörperte seinen jungen Teamkollegen Joshua Pearce. Bruckheimers Enthüllung folgt auf Andeutungen von Formel-1-Chef Stefano Domenicali, der bereits in der vergangenen Woche eine mögliche Fortsetzung ins Gespräch gebracht hatte. Bei einer Fragerunde am Pressetag von Apple TV in Santa Monica, Kalifornien, sagte der italienische Manager: „Bleiben Sie dran. In Zukunft werden wir mehr dazu sagen. Sag niemals nie. Aber wir müssen erst einmal den Erfolg dieses Films richtig verarbeiten, denn er war etwas Einzigartiges. Und wenn man über einen neuen nachdenkt, muss er wirklich, wirklich, wirklich gut sein.“

‚F1‘ erwies sich nach seinem Kinostart im vergangenen Sommer als kommerzieller Erfolg und ist bei der kommenden Oscar-Verleihung im nächsten Monat für vier Academy Awards nominiert. Domenicali erklärte, wie das Projekt durch ein Treffen mit Apple-Manager Eddie Cue, Bruckheimer und Regisseur Joseph Kosinski entstanden sei. Er verriet: „Ich erinnere mich noch sehr genau an Februar 2021, als Sie gemeinsam mit Kosinski und Bruckheimer in mein Büro kamen, um diese neue Idee zu besprechen. Ich war natürlich fasziniert, aber auch besorgt, das richtige Umfeld zu schaffen und sicherzustellen, dass das Projekt echt und authentisch ist. […] Es war eine unglaubliche Erfahrung.“