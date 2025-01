Stars Jessica Simpson: Keine Sorge nach der Trennung

Jessica Simpson and Eric Johnson - Bernie Taupin's Art Exhibit "Reflections" 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.01.2025, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin und Sängerin macht sich nach ihrem Split von Eric Johnson keine Sorgen.

Jessica Simpson ist sich sicher, dass sie ihr Leben auch nach der Trennung von Eric Johnson auf die Reihe bekommen wird.

Die 44-jährige Schauspielerin gab am Dienstag (14. Januar) bekannt, dass ihre Ehe zu dem ehemaligen American-Football-Spieler gescheitert ist. Mithilfe ihrer Familie will Jessica die schwierige Phase nach dem Split nun überstehen. Im Gespräch mit ‚UsWeekly‘ verriet ein Bekannter der Sängerin: „Für Jessica ist er nicht das, was sie braucht. Es funktioniert einfach nicht und das ist schon seit einer Weile so. Sie hat die besten Kinder und sie sind gesund und die Liebe ist da. Sie wird sich keine Sorgen darüber machen, was er tut, und sie wird ihr eigenes Ding machen. Sie hat ihren eigenen Kopf und ihre Familie unterstützt sie, was auch immer passiert.“

Die ‚I Wanna Love You Forever‘-Interpretin, die mit ihrem Noch-Ehemann die Kinder Maxi (12), Ace (11) und Birdie (5) großzieht, habe sich demnach bereits vor einer Weile von Eric getrennt. Ein weiterer Insider verriet dazu gegenüber ‚PEOPLE‘: „Sie gehen schon seit längerem getrennte Wege.“ Dazu fügte er an: „Jess geht es okay.“