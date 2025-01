Stars Jessica Simpson: Trennung von ihrem Mann

Jessica Simpson - Eric Johnson - 3 children - Famous - 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2025, 09:00 Uhr

Jessica Simpson und ihr Mann Eric Johnson haben sich nach 10 Jahren Ehe getrennt.

Die 44-jährige Sängerin und der 45-jährige ehemalige NFL-Spieler mussten in letzter Zeit „getrennt leben“ und „eine schmerzhafte Situation zu navigieren“. Das ehemalige Paar hat drei gemeinsame Kinder – Sohn Ace Knute (11) und die Töchter Maxi (12) und Birdie (5).

In einer Erklärung gegenüber ,People‘ sagte Jessica: „Eric und ich haben getrennt gelebt, um eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe zu meistern. Unsere Kinder stehen an erster Stelle, und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist. Wir sind dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die uns entgegengebracht wird, und wir schätzen es, dass wir jetzt, wo wir das als Familie verarbeiten, unsere Privatsphäre haben.“

Das Paar heiratete im Juli 2014, nachdem es vier Jahre lang zusammen war. Jessica und Eric hatten sich im November 2010 verlobt. Die Spekulationen über eine mögliche Zerrüttung ihrer Ehe wuchsen Ende letzten Jahres, als Eric im November ohne seinen Ehering und die ,Take My Breath Away‘-Sängerin im Dezember ohne ihren Ring gesichtet wurden.