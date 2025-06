Stars Jessie J: Bei ihr wurde Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert

Jessie J - BAFTA TV Awards 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2025, 11:00 Uhr

Jessie J sprach darüber, dass bei ihr Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert worden sei.

Die Popsängerin erzählte, dass sie sich aufgrund ihrer Erkrankung noch in diesem Monat einer Operation unterziehen würde.

Die 37-jährige Künstlerin hatte in den sozialen Medien verkündet, dass sie die Diagnose vor der Veröffentlichung ihrer neuen Single ‚New Secrets‘ am 25. April erhalten habe. Jessie erklärte in einem Instagram-Videoclip: „Bevor ‚No Secrets‘ herauskam, ist bei mir Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert worden. Ich hebe „im Frühstadium“ hervor. Krebs ist in jeder Form ätzend, aber ich halte an dem Wort „früh“ fest.“ Die Prominente sei hin- und hergerissen gewesen, ob sie die Neuigkeiten mit ihren Fans teilen sollte. Die ‚Who You Are‘-Musikerin habe jedoch das Gefühl gehabt, dass sie alles erzählen müsse, insbesondere aufgrund des Namens ihrer neuen Single ‚No Secrets‘, die von einer Fehlgeburt im Jahr 2021 inspiriert wurde. Der Star enthüllte: „Diese Diagnose zu bekommen, während ich einen Song namens ‚No Secrets‘ direkt vor einem Song namens ‚Living My Best Life‘ herausbringe, der schon vor meiner Entdeckung geplant war – ich meine, das kann man sich nicht ausdenken.“