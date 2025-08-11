Stars Jessie J: Gesundheitsupdate nach ihrer Brustkrebs-Diagnose

Jessie J Avalon 16.06.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 11:00 Uhr

Die Künstlerin sprach darüber, dass sie eine Chance von 'eins zu zwei' habe, dass ihr Krebs zurückkehrt.

Jessie J hat eine „eins zu zwei“-Chance, dass ihr Krebs zurückkehrt.

Die 37-jährige Popsängerin ist im Juni wegen Brustkrebs im Frühstadium operiert worden und die Ärzte teilten der Künstlerin jetzt mit, dass es ihnen gelungen sei, alle abnormalen Zellen zu entfernen.

Jessie muss jedoch in Zukunft regelmäßig untersucht werden, weil die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr der Krankheit hoch sei. Die Sängerin, die sich später in diesem Jahr einer weiteren Operation zur Neuausrichtung ihrer Implantate unterziehen wird, erklärte in einem Interview mit der Zeitung ‚The Sunday Times‘: „Die Leute denken, wenn man eine Entwarnung bekommt, dann ist es geschafft. Aber ich habe eine weitere Operation, um die Symmetrie des Implantats mit der anderen Brust zu verbessern, und muss heilen. Also muss ich den Rest des Jahres überdenken … Die Chance, dass der Krebs zurückkehrt, liegt bei eins zu zwei.“

Jessie erklärte zudem, dass sie ihr Gesundheitsproblem als eine Warnung betrachte, langsamer zu werden, und fügte hinzu: „Vielleicht ist das passiert, um mir zu sagen: Mach langsam, Mädchen, lass uns die Situation noch einmal überdenken.“