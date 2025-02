Musik Jessie J veröffentlicht Comeback-LP

Jessie J - Luzia Cirque Du Soleil premiere 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2025

Jessie J hat heimlich ein neues Album aufgenommen.

Die ‚Domino‘-Hitmacherin hat sich mit Ryan Tedder zusammengetan – dem OneRepublic-Frontmann, der bekanntlich auch Songs für Adele, Leona Lewis, Taylor Swift und One Direction geschrieben hat, – um an dem Nachfolger von ‚R.O.S.E‘ aus dem Jahr 2018 zu arbeiten und die Platte ist bereits „startklar“.

Ein Insider sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Jessie hat eine Reihe von neuen Songs aufgenommen und hat ihr fünftes Album fertig. Sie hat in den letzten Jahren einige seismische Veränderungen in ihrem Leben durchgemacht, vor allem, dass sie Mutter geworden ist, und das hat sie dazu inspiriert, wieder ins Studio zu gehen. Jessie hat Zeit mit Ryan verbracht, der ihren Song ‚I Want Love‘ geschrieben hat, und sie haben ein paar tolle neue Songs entwickelt. Es hat lange auf sich warten lassen, aber der Zeitpunkt musste einfach stimmen.“ Die Sängerin habe nicht einfach eine Platte nach der anderen rausbringen wollen. Für sie sei es wichtig gewesen, dass es sich „authentisch und echt” anfühle. Und der Insider fügte hinzu: „Jessie könnte nicht aufgeregter sein, das, woran sie gearbeitet hat, mit ihren Fans zu teilen, und sie wird ihren ersten Song im Frühjahr ankündigen.“

Im Jahr 2023 trennte sich die 36-jährige Sängerin, die mit ihrem Partner Chanan Colman den 21 Monate alten Sohn Sky hat, nach 17 Jahren von ihrem Label Republic Records, betonte aber, dass „nichts Dramatisches“ passiert sei und sie einfach einen Neuanfang brauche.