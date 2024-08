Film Danny Ramirez: Rolle in ‚Pursuit of Touch‘ Danny Ramirez hat sich der Besetzung von ‚Pursuit of Touch‘ angeschlossen. Der 31-jährige Schauspieler wird die Hauptrolle in dem Film spielen, den er auch geschrieben hat und zusammen mit ‚Slave Play‘-Schöpfer Jeremy O. Harris produziert. Ramirez spielt einen zurückgezogen lebenden Kriegsveteranen, der herausfindet, dass ein Camgirl in eine gefährliche Verschwörung verwickelt ist, und sich aufmacht, […]