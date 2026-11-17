Musik John Summit attackiert Grammy-Nominierungen, Charli xcx kontert scharf

John Summit at Amex x CARBONE BEACH in Florida - Getty - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 14:00 Uhr

John Summit attackiert Grammy-Nominierungen, Charli xcx kontert scharf.

Die Grammy-Nominierungen für 2027 sorgen bereits vor der Preisverleihung für Diskussionen.

Besonders die Kategorien für elektronische Tanzmusik stehen in der Kritik. Tech-House-DJ John Summit wirft der Recording Academy vor, zunehmend auf etablierte Popstars statt auf Künstler aus der tatsächlichen Dance-Szene zu setzen. Seine deutlichen Worte lösten eine hitzige Debatte in den sozialen Netzwerken aus. Auch Sängerin Charli xcx schaltete sich ein und reagierte mit einem spöttischen Kommentar.

Auslöser war die Bekanntgabe der Nominierten am Montag (16. November). Summit zeigte sich auf X enttäuscht darüber, welche Musikerinnen und Musiker in den Kategorien für Dance- und elektronische Musik berücksichtigt wurden. „Ich werde mich nie wieder bei den Grammys bewerben, solange sich nicht etwas ändert. Das Ganze ist ein verdammter Witz“, schrieb er. Es gehe ihm dabei nicht nur um seine eigene fehlende Nominierung. Vielmehr vermisse er die Wertschätzung für echte elektronische Tanzmusik und DJs. Die Dance-Kategorien seien seiner Meinung nach inzwischen von Popstars geprägt, die vor allem durch die Musikindustrie gepusht würden. Zu den Nominierten gehören unter anderem Madonna, Slayyyter, Tame Impala, Tinashe und Underscores. Summit stellte anschließend klar, dass seine Kritik nicht den Künstlern persönlich gelte. „Ich sage nicht, dass die Nominierten keine gute Musik machen. Sie machen nur keine Dance-Musik, sondern Pop. Kein DJ spielt diese Musik in den Clubs“, behauptete er.

Besonders deutlich fiel die Reaktion von Charli xcx aus. Die Popmusikerin, deren Album ‚Music, Fashion Film‘ in der Kategorie Bestes alternatives Musikalbum nominiert ist, kommentierte einen Beitrag von Summit mit den Worten: „Nicht schon wieder dieser Typ!“ Nachdem der DJ sich zunächst von der Plattform zurückgezogen hatte, meldete er sich erneut zu Wort. Dabei räumte er ein, seine Kritik zuvor nicht ausreichend erklärt zu haben. Er wolle keineswegs andere Künstler herabsetzen und gratuliere allen Nominierten ausdrücklich zu ihrer Anerkennung. Sein eigentlicher Wunsch sei eine zusätzliche Grammy-Kategorie, die speziell DJs und Produzenten elektronischer Tanzmusik berücksichtige. Anschließend verabschiedete er sich vorerst von X.

Für zusätzlichen Spott sorgte ein Video, das Fans ausgruben. Darauf ist Summit bei einem DJ-Auftritt zu sehen, wie er begeistert den nominierten Song ‚DANCE…‘ von Slayyyter spielt. Einige Nutzer sahen darin einen Widerspruch zu seiner Behauptung, die nominierte Musik habe mit der Clubkultur nichts zu tun.

Auch Kim Petras äußerte sich unterdessen zu ihrer fehlenden Grammy-Nominierung. Nachdem ein Fan ihr Album ‚Detour‘ als übergangen bezeichnet hatte, widersprach die Sängerin einer solchen Einschätzung. Sie habe sich inzwischen weitgehend aus dem Musikgeschäft zurückgezogen und ihre Musik vor allem aus Liebe zur Kunst gemacht. Zudem verwies Petras auf die hohen Kosten einer Grammy-Kampagne. Schon für das Abmischen und Mastern ihrer Musik habe sie kaum ausreichend Geld aufbringen können. Ihre Zeit mit Grammy-Nominierungen sei deshalb vermutlich vorbei. Gleichzeitig drückte sie ihre Unterstützung für Underscores und Tinashe aus.