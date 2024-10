Film John Travolta: Darum ist er ‚Pulp Fiction‘ so dankbar

Bang Showbiz | 16.10.2024, 10:00 Uhr

John Travolta hat ‚Pulp Fiction‘ dafür gewürdigt, ihm „eine zweite Chance auf eine High-End-Karriere“ in Hollywood gegeben zu haben.

Der 70-jährige Schauspieler spielte 1994 die Rolle des Gangsters Vincent Vega in Quentin Tarantinos Film und dankte dem Film dafür, dass er „eine Chance auf die nächste Stufe“ war, die seine Karriere nach einer Durststrecke nach seinen Erfolgen in den 1970er-Jahren in ‚Grease‘ und ‚Saturday Night Fever‘ wiederbelebte.

In einem Rückblick auf den Streifen zur Feier des 30-jährigen Jubiläums des Films sagte Travolta gegenüber ‚Variety‘: „Der letzte Erfolg, den ich vor ‚Pulp Fiction‘ hatte, waren die ‚Kuck mal, wer da spricht‘-Filme [1989-1993], also war das ‚Pulp‘-Angebot sicherlich eine Chance auf der nächsten Stufe, die eher der Oscar-Nominierungs-artigen Leistung von ‚Saturday Night Fever‘ und ‚Blow Out‘ ähnelte. Ich war einer von Tarantinos Lieblingsschauspielern, weil er mit ‚Welcome Back, Kotter‘, ‚Saturday Night Fever‘, ‚Grease‘ und ‚Blow Out‘ aufwuchs, und er wollte mit mir arbeiten.“

Travolta fügte hinzu, dass die Tatsache, dass er auch einer der Lieblingsschauspieler des Filmkritikerin Pauline Kael war – jemand, den Tarantino sehr bewunderte – ihm zu einer Rolle in ‚Pulp Fiction‘ verhalf. Er sagte: „Ich denke, es hat ihm geholfen, ein großer Pauline Kael-Fan zu sein und dass ich einer ihrer Lieblingsschauspieler bin, also hat er die Messlatte für mich höher gelegt und mir eine zweite Chance auf eine High-End-Karriere gegeben, eine, die er mir immer geben wollte.“ Der Schauspieler betonte, dass er ‚Pulp Fiction‘ etwas Besonderes für ihn sei, weil es seine Hollywood-Karriere neu entfachte und ihm seinen Status als Filmikone zurückgab, den er sich zwei Jahrzehnte zuvor verdient hatte. Er sagte: „Ich halte den Film an einem der speziellsten Orte in meinen Herzen, weil es meine Karriere auf ein Niveau gebracht hat, das ich mir immer gewünscht habe.“